Actos violentos dejan cinco detenidos en Villas del Sol

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Reportan autoridades locales la detención de al menos cinco personas que participaron en los actos vandálicos de la noche del pasado lunes 6 de agosto en la cuarta etapa del fraccionamiento Villas del Sol y que ya existe una denuncia formal contra quienes resulten responsables.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, dio a conocer que desde que se comenzaron a complicar los hechos, tras la muerte de un albañil y la reacción violenta de los pobladores, se activaron los protocolos de seguridad para reforzar los rondines en la zona a pesar de las circunstancias.

Dijo que se han estado operando drones de Seguridad Pública y que se ha trabajado en presentar los videos obtenidos sobre las agresiones ante la Fiscalía General del Quintana Roo para el deslinde de responsabilidades.

“La propia Fiscalía determinará si hay o no, grado de responsabilidad de algunas de las personas detenidas o si hay algunos otros que no fueron detenidos, pero sí están involucrados. No tengo el dato exacto porque fueron distintas autoridades las que intervinieron, pero por lo menos por parte de Seguridad Pública fueron cinco personas”, dijo la munícipe.

Señaló que fue destrozada una caseta de la policía, de donde fue robado equipo táctico y computarizado que se usaba para la vigilancia, aunque el peritaje correspondiente lo estará entregando la Oficialía Mayor, dependencia que presentará los costos totales de las pérdidas a causa de los actos vandálicos.

La alcaldesa recalcó que Seguridad Pública no fue primer respondiente, por lo que se apegó a los protocolos para auxiliar a Policías Ministeriales y a los familiares de la víctima mortal, a quienes se les ha ofrecido la canalización a través del Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavi) y del Instituto Municipal de la Mujer, para que reciba la asistencia y el seguimiento necesarios.

Aunque recordó que se tiene información sobre presuntos grupos que buscan generar sensación de inestabilidad social en el municipio, dijo que esperarán que la Fiscalía General de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes.

Por su parte, la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer mediante un comunicado que la autoridad investigadora mantiene en proceso las indagatorias y entrevistas con posibles testigos de los hechos, además valora los videos que se han publicado en las redes sociales para esclarecer cómo se desarrolló el evento criminal registrado y determinar quién disparó en agravió del albañil occiso, quien continúa sin ser identificado de manera oficial.

Se extiende una invitación a la ciudadanía en general, que en caso de tener información sobre los hechos, se acerque a las instalaciones de la institución en Playa del Carmen con la directora de Investigación y Acusación, Jade Caballero Lavadores, y quienes hayan resultado agraviados acudir a presentar su formal denuncia ante la autoridad competente”, dice el comunicado.

Además informaron que los vecinos del fraccionamiento dañaron una unidad de la policía ministerial, tras los acontecimientos registrados el pasado lunes, por lo que los agentes ministeriales realizaron disparos preventivos “al aire” para dispersar a la gente, por lo que la autoridad ministerial continuará con la indagatoria para el deslinde de responsabilidades.