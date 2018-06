Toca la puerta... pero es Día del Burócrata

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- María del Socorro Basto Pech llegó a las oficinas de los regidores y notó que estaban cerradas, por lo cual preguntó: “¿Disculpe a qué hora abren?, vengo desesperada para solicitar me apoyen con un medicamento para mi esposo, lo operaron, le quitaron 10 centímetros de intestino y ya no tengo dinero. Me dijeron que los regidores podrían ayudarme”.

El H. Ayuntamiento de Benito Juárez celebró ayer el Día del Burócrata y más de 300 trabajadores no asistieron a laborar. En diversas oficinas dejaron guardias con el personal de confianza, sin embargo, en la de regidores donde realizan gestión social no dejaron personal que atendiera a la ciudadanía, cuando la mitad de empleados de los concejales son de confianza.

María del Socorro sube las escaleras del ayuntamiento lentamente, se dirige a la oficina de regidores, viste falda azul claro y blusa roja sin mangas. Sofocada por el calor del mediodía que llega a más de 30 grados, toca la puerta de regidores; algunos empleados que trabajaron le dicen que hoy no está abierta esa oficina. Los ojos de Socorro se llenan de lágrimas.

Con voz quebrada por el llanto expresó: “A mi esposo le quitaron medio intestino grueso, lo operaron en el Hospital General y le piden que utilice una bolsa llamada dispositivo de ostomía que debe cambiarse cada dos días, todo el dinero que tenía se ocupó en la operación y mi esperanza era venir con los regidores, me dijeron que ellos ayudan”. Mostró la receta.

Viven en la Región 227, se dedican a pepenar basura y luego la venden.

El oficial mayor, Héctor José Contreras Mercader, comentó que por el Día del Burócrata, ayer se les dio el día a la mayoría de los empleados del ayuntamiento, sin embargo, para no dejar las áreas de atención ciudadana sin personal realizaron un rol de guardias, mientras que el operativo tuvo que trabajar en su horario normal.