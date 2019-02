Guardavidas recuerdan su día entre carencias

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Guardavidas de Playa del Carmen recordaron su día internacional entre carencia de infraestructura y material para efectuar su tarea de rescate y vigilancia en la costa del municipio de Solidaridad.

Además, el Día Internacional de Guardavidas transcurrió sin ninguna celebración especial para los elementos que integran el cuerpo. Son 17 guardavidas que vigilan las principales playas con acceso público en Solidaridad, quienes carecen de torres adecuadas, radios y equipo de médico, reconoció Darwin Covarrubias Góngora, director de Protección Civil.

Mientras tanto, así se preparan los salvavidas en Australia:

El funcionario dijo que no hay un plan claro en este año para dotarlos del material de rescate debido a que el particular que les debía proveer de torres adecuadas en la administración pasada no cumplió y ahora están en negociaciones con él.

“En las torres de guardavidas hay un tema un poco delicado que existe desde la administración pasada, que hizo un contrato para adquirir torres de guardavidas pero no cumplen con los estándares que necesitamos para dárselo a los guardavidas, entonces estamos en pláticas con el proveedor para que se modifiquen (…) fue un millón y medio de pesos que invirtió la pasada administración”, dijo el funcionario.

Las torres de guardavidas se sitúan en la playa de Playacar, Caribe, calle 2, calle 6, calle 10, dos en playa Mamitas, en Shangri-la, en CTM, en Cocobeach, en 88, en Punta Esmeralda y en Xcalacoco, esta última no cumple con las condiciones de vigilancia, al tener un estilo rústico.

Según guardavidas consultados, quienes omiten sus nombres, carecen de radio de comunicación y en su lugar tienen que ocupar sus propios celulares para enviar información de los reportes a Protección Civil, pero sin recibir alguna compensación económica por el uso del saldo de los celulares, aparatos que han comprado con su propio dinero.

Darwin Covarrubias Góngora adelantó que no hay planes de dotarlos de radios, aunque probablemente en los próximos días les realicen alguna celebración a los guardavidas.

