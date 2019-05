Día internacional de la hamburguesa: Un motivo para romper la dieta

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- Echándonos un clavado en la historia de la hamburguesa, descubrimos que todo comenzó en Hamburgo (si… ¿quién lo diría?), pero su fama y aceptación entre personas de todas las edades estalló cuando los inmigrantes de esta conocida ciudad alemana introdujeron a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, una especie de tártara compuesta de carne de res molida y sazonada con diversas especias denominada steak tartar, la cual era sellada a la parrilla y servida semi cruda, entre dos bollos de pan.

Poco a poco, este delicioso sándwich parrillero se fue transformando en un plato versátil y con posibilidades infinitas en su preparación, hasta que las grandes cadenas restauranteras de comida rápida explotaron todo su potencial y la hamburguesa pudiera llegar a prácticamente cualquier rincón del mundo, de hecho, existe una gran polémica en la invención de la hamburguesa, pues hay datos que indican que fue creada en Estados Unidos durante la década de los 50’s.

Hoy que conmemoramos el día internacional de la hamburguesa, te presentamos 5 restaurantes diversos para todo tipo de gustos en donde podrás disfrutar de este platillo considerado como un clásico a nivel mundial:

Harry’s Prime Steakhouse and Raw Bar

The Art of Perfection

Para aquellos que gustan del buen comer y los espacios exclusivos y elegantes, el mejor restaurante de fine dining en México, Harry’s ofrece 2 recetas únicas de este manjar. Pero al tratarse de Harry’s, no podemos hablar de cualquier tipo de hamburguesas, sino de hamburguesas de carne kobe japonés, certificado, considerada la mejor carne del mundo, y de carne Australiana Black Onyx, una delicia y extravagante opción para aquellos carnívoros realmente conocedores .

Podrás encontrar estos platillos en Masaryk, Santa Fe, Acapulco, Cancún y Playa del Carmen. www.harrys.com.mx

La Vicenta

Grandotas, como deben ser

Ya sabes que para eso de los cortes de carne a la parrilla La Vicenta se pinta sola, y les encanta tanto hacerte feliz que cuentan con un menú que rinde homenaje a las brasas encendidas, la parrilla hirviendo y claro, tu paladar.

Te recomendamos sus 6 recetas de autor y más de 200 gramos de carne molida a la parrilla, esperamos que tengas la quijada lo suficientemente fuerte para poder dar una mordida a las hamburguesas gigantes de La Vicenta, de una vez te las presentamos:



La Chorichenta

Carne molida de res, queso manchego fundido con chorizo cantimpalo asado y cebolla morada encurtida, acompañada de dip cremoso de cilantro, la más pedida por golosa.

La Inglesa Serrana

Queso cheddar añejo fundido, aros de cebolla morada y salsa tártara de chile serrano, acompañada con chiles serranos toreados

Bistro Chihuahua

Queso chihuahua, mostaza inglesa y duxelle de champiñones. Acompañada con salsa de pimienta

Portobella Vegetariana

Hongo portobello asado, queso brie y mermelada de tomate verde. Acompañada con aderezo de queso roquefort.

La Che Provoleta

Queso tipo provolone, tomates deshidratados y chimichurri. Acompañada con aderezo de queso roquefort.

Mac & Cheese Burger

Carne molida de res y Mac & Cheese. Acompañada con chiles serranos toreados.

Recuerda que puedes elegir como complemento papas a la francesa, aros de cebolla o papas gajo.

¿Quieres comer en serio? #VeteALV (A La Vicenta, obvio)

http://www.lavicenta.com.mx/

Carlos’n Charlie’s

El tradicional restaurante World Famoso no se queda atrás en cuanto a los clásicos estadounidenses y para esto te recomendamos la deliciosa Hamburguesa Old Fashion Angus, preparada a la parrilla con queso amarillo, cebolla, jitomate, lechuga y pepinillos, servidas con deliciosas papas gajo que no te resistirás.

Para los paladares más exigentes encontramos la Hamburguesa Portobello, con cebolla caramelizada, queso suizo, hongo portobello y jitomate asado.

Además encontrarás opciones vegetarianas ya que cuenta con una exquisita hamburguesa de vegetales con hongo portobello, jitomate, cebolla, lechuga y queso acompañada con papas gajo. ¡Una delicia sin culpa!

Encuéntralos en Acapulco, Cancún, Cozumel y Las Vegas.

www.carlosandcharlies.com

Mate Asador Argentino

Transpórtate al Cono Sur en un abrir y cerrar de ojos. MATE ofrece todo un nuevo panorama, fresco, dinámico, cálido y con una renovada versión de lo que es un restaurante argentino.

Esta propuesta es perfecta y sus recetas son verdaderamente sorprendentes. Como su famosa y favorita Hamburguesa Cuartetera, preparada en su calurosa parrilla con uno de sus selectos cortes: Ojo de Bife (Sterling Silver), crocante chorizo argentino, queso provolone y su original mayonesa de ajo (receta de la casa); no podrás resistirte.

¡Pásala bien!, celebra con amigos, disfruten el ambiente y de paso, unos buenos drinks. MATE Asador Argentino, ¡justo el lugar que hacía falta!

Santa Fe, CDMX

https://materestaurante.com/

Señor Frog’s

Cuando se trata de clásicos, Señor Frog’s siempre recibe los reflectores y hablando de hamburguesas puedes encontrar hasta 6 tipos para saciar cualquier antojo.

Una deliciosa Blue Cheese Burger para los paladares más fuertes, servida con cebolla caramelizada, portobello, lechuga, tomate asado y deliciosas papas gajo.

Para los más aventurados una deliciosa Tequila BBQ Burger servida con delicioso tocino crujiente y cebolla morada.

Si eres amante del guacamole, no te puedes perder la Mexican Burger, con frescas verduras, queso americano, guacamole, pico de gallo y pepinillo, servida con picantes jalapeños y mayones de tequila. ¿Te atreves a probarla?

La que no puede faltar es la Bacon Cheeseburger, una deliciosa explosión de queso americano, cheddar y Monterrey que ningún amante del queso se puede perder, servida con verduras frescas y tocino crujiente.

Si tu paladar es más tropical puedes probar la Jerk Chicken Burger con deliciosa pechuga de pollo a la parrilla, piña, tomate, cebolla morada, lechuga y una picante salsa de mango habanero.

Por último, te recomendamos probar la Chipotle Burger, 8 onzas de carne, queso Monterrey Jack, tomate, cebolla morada y lechuga acompañada de una exquisita mayonesa de chipotle.

¡No te arrepentirás de probarlas!