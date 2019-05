En el Día del Niño, el mejor regalo para ellos es darles seguridad: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Nuestras familias están en peligro debido a que las autoridades no han podido garantizar la seguridad y, hoy por hoy, los padres y las madres vivimos en constante preocupación porque algo pueda pasarle a nuestros hijos, reflexionó Greg Sánchez.

De acuerdo con un comunicado, el candidato a diputado local por el Distrito 3 de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" expresó que aún queda esperanza en la ciudadanía por un posible cambio que lleve a recuperar la paz de Cancún.

"Jesús de Nazaret sobre los niños dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, por lo tanto tenemos que conservar ese espíritu de niño para mantener viva la esperanza de recuperar la paz de Cancún", citó.

Greg mencionó que todos, desde su trinchera, debemos trabajar para que en Cancún vuelva a brillar el sol y la ciudad tenga el esplendor que siempre había tenido.

"No perdamos la fe de volver a tener la paz que tenía este paraíso. Feliz día del niño", concluyó.