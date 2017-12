Organizan día de playa como protesta

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El próximo 10 de diciembre, alistan un día de playa como una protesta para evitar la privatización de más espacios públicos y será en Playa Delfines.

La cita es a partir de las 10 horas y la iniciativa está denominada Ocupemos Playa Delfines que es convocada por la asociación Salvemos Manglar Tajamar, La Tierra Nuestra Casa y universitarios, en la que piden a los ciudadanos que lleguen a disfrutar del día, adelantó Rebeca Fuentes, representante de la asociación Salvemos Manglar Tajamar.

“Ya no existen playas públicas, pues fueron privatizadas por los hoteles quienes no dejan pasar por sus instalaciones a las personas que quieren ir a los arenales y por ello no queremos permitir otro desarrollo”, mencionó.

La idea es que las personas lleguen con sus sombrillas, hieleras y con bolsas de basura y estén un día en Playa Delfines, uno de los arenales que más visitantes tiene, pero está en riesgo por más proyectos hoteleros.

Gran Solaris es un desarrollo hotelero que fue aprobado por las autoridades federales y municipales para construir 449 habitaciones junto a Playa Delfines, lo que causó la molestia de asociaciones que han intervenido para no concretarlo, ya que dejaría cerrada una ventana al mar.

La asociación Salvemos Manglar Tajamar realizó actividades culturales y recreativas en Malecón Tajamar para evitar el ecocidio, mismo que fue logrado y ahora buscan repetir la fórmula en Delfines en la que participan otras asociaciones y estudiantes.

“Es necesario que las autoridades entiendan que hay pocas áreas de recreación y esa playa es para los turistas y los ciudadanos y que llegan a hospedarse en la ciudad y no en la zona hotelera y que ven disminuidas las opciones de conocer los arenales”, mencionó Rebeca Fuentes.

El único llamado que hace la representante a los que asistan es que al irse de la playa recojan la basura para no contaminar el sitio y por ello es importante llevar bolsas de basura para no dejar ahí un problema.