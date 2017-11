Exhortan a cumplir ley de bebederos en escuelas

Redacción

CHETUMAL, Q. Roo.- En el plano internacional México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos. Este problema está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (Ensanut), indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.

De acuerdo a un comunicado, en México, el padecimiento que registró más muertes fue la diabetes mellitus, según el Inegi, durante 2015: en total, 98 mil 521 personas murieron por este mal, lo que provocó que el gobierno federal emitiera por primera vez una declaratoria de emergencia epidemiológica para una enfermedad no infecciosa.

La Ensanut 2016, respecto a la dieta de los escolares, arrojó como resultado un elevado consumo de alimentos que aumentan los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas, el 81.5% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 61.9% botanas, dulces y postres y 53.4% cereales dulces. En adolescentes, también se observaron resultados similares: 83.9% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 59.4% botanas, dulces y postres y 50.3% cereales dulces.

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indican que el mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año. Esta cantidad es 45 litros mayor que la del estadounidense promedio y 7.3 veces más que el promedio mundial.

El 70% del consumo de azúcar adicionada en nuestro país proviene de bebidas azucaradas. Esto excede el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual señala que del total de calorías que consume una persona al día, no más de 10% debe provenir de azúcares adicionadas y va más lejos puesto que recomienda disminuir el consumo de azúcares adicionadas a menos de 5%, puesto que existen claros efectos en la salud.

La diabetes es una de las enfermedades que más ha predominado en Quintana Roo y registra un incremento del 37 por ciento respecto a 2016, según el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Cenave).

Por ello, la diputada Laura Beristáin presentó en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exigir se cumpla con la Ley de General de Infraestructura Física Educativa y se instalen bebederos en todas las escuelas públicas de Quintana Roo, que garanticen un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para consumo humano con un parámetro de consumo mínimo de agua necesario por 2 litros por alumno por día.

La diputada presidenta de la Comisión de Salud agregó que en la Ley de Ingresos de la federación se establece el impuesto a las bebidas azucaradas y que la misma ley señala que debe destinarse la recaudación a la instalación de los bebederos escolares.

“La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) informó que desde la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas en 2014, se ha recaudado un acumulado de 70 mil 629.7 millones de pesos. ¿A dónde ha ido a parar ese recurso federal? ¿Por qué razón no han instalado los bebederos en las escuelas? No es posible que nuestros niños y jóvenes tengan sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes y las autoridades no cumplan con las leyes para dar solución a este grave problema de salud. Por eso, pido que este 2018 el recurso llegue a donde debe llegar, y se instalen los bebederos en las escuelas”, señaló Laura Beristáin.