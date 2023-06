Diego Castañón acerca trámites y servicios a las colonias de Tulum

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, activó ayer lunes la caravana de trámites y servicios del programa “El Presidente Cerca de Ti”, en la colonia Huracanes, al que participaron 38 dependencias del gobierno municipal.

De acuerdo con el comunicado, el alcalde escuchó atentamente a los vecinos, les resolvió su petición y en otros casos, los canalizó a las áreas pertinentes para el seguimiento y solución.

Luciano Morales Galeana, es un vecino de la colonia en cuestión que tuvo la oportunidad de solicitarle al alcalde un descuento a su adeudo de cuatro años por concepto del Impuesto Predial, muy agradecido dijo “el está ayudando a todos en este momento”.

Otra beneficiaria fue Janeth Narváez Gordillo, ella sumamente emocionada explicó que el alcalde Diego Castañón hace ocho días llegó a la puerta de su hogar en un recorrido, la escuchó y se comprometió a darle solución a su problema, hoy en la jornada de “El Presidente Cerca de Ti”, recibió la noticia y logró el documento que acredita el descuento.

“Estoy aquí dándole gracias a Dios y gracias al presidente, Diego Castañón, porque me ha brindado su apoyo, me ha escuchado y hoy bendito Dios de su mano, recibí el documento donde me avala un descuento de la deuda que se había acumulado en mi comercio”, citó.