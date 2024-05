En un impresionante evento que destacó por la masiva participación de auténticos guerreros y guerreras de la transformación, Diego Castañón Trejo, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Tulum, cerró su campaña política, ratificando su madurez para conducir los destinos del municipio a un futuro prometedor y visionario.

Con la ovación de “Presidente”, “Diego, amigo, el pueblo está contigo” más de 7 mil almas unidas sin importar la edad, sexo o religión, asistieron al domo doble de la Unidad Deportiva donde recibieron al candidato puntero, Diego Castañón, en su cierre oficial de campaña ratificándole su total disposición y plena convicción por la construcción del segundo piso de la 4T.

Al enviar un mensaje a las y los presentes de Morena, Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, Diego Castañón pidió a los guerreros y guerreras a dar el último paso y más importante: “¡Votar por la esperanza! ¡Votar por lo que queremos! ¡Votar por lo que merecemos como pueblo!” invitó sugiriendo a los partidos Morena-PVEM-PT.

“Porque este 2 de junio, se define todo, se define la gran victoria del pueblo de Tulum, con la primera presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el equipo de la nueva generación de la transformación y con su servidor desde la presidencia municipal”, agregó al tiempo que pidió a las y los tulumnenses ser los principales defensores de la democracia “Amigos y amigas, este 2 de junio hay que defender el voto, se debe escuchar sus voces en las urnas, debemos cuidar la elección, debemos defender la transformación desde bien temprano con sus votos”, destacó al tiempo de recibir aplausos.

Diego Castañón cierra campaña e invita a tulumnenses a votar este 2 de junio / (Foto: Cortesía)

Exaltó que, en Tulum, el futuro tiene nombre y apellido, insinuando su compromiso por la transparencia de cada peso que ingrese en su gobierno, el cual será destinado a becas para jóvenes, al desarrollo responsable y las oportunidades compartidas. “porque detrás de cada beca que demos hay un joven que no se rinde, que quiere una oportunidad para salir adelante, porque detrás de cada obra, hay un trabajador al que le facilitamos un poco las cosas, y detrás de cada apoyo hay una familia que necesita un impulso”, resaltó.

Ponderó que hoy se escribe la historia de una auténtica transformación en el que la paz no se vende, ni es negociable, se construye en unidad “Y aunque viejos fantasmas quieran regresar a las viejas mañas de antes, no pasarán, porque ahora, tienen enfrente a un pueblo unido, que no se deja, que le planta la cara a la corrupción, y aunque se vistan de nuevos, corruptos se quedan”, aseveró.

Recordó que los Gobiernos de Morena como nunca antes invirtieron en Tulum, marcaron el antes y después de un crecimiento sostenible “porque en la transformación hay hechos, hechos que cambian vidas, abrimos puertas al mundo cuando antes solo había excusas, hoy tenemos un aeropuerto internacional, un tren maya. Hoy vamos por una ciudad de vanguardia”, dijo.

Y concluyó reiterando que la transformación es sinónimo de crecimiento en igualdad de oportunidades y con justicia social por ello, invitó a defender el voto por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” porque en Tulum, viene lo mejor.