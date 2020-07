Diego Denver le rinde homenaje a Montaner con ”Cada día”

Cancún.- El cantautor argentino Diego Denver promociona su más reciente sencillo “Cada día”, con el que hace un homenaje en vida a Ricardo Montaner, quien lo inspiró en el mundo de la música, eligiendo temas que no son éxitos pero que son representativos en la carrera del coach de La Voz.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Denver quien se ha naturalizado mexicano, comparte desde su confinamiento en su ciudad natal, los pormenores de este nuevo disco.

“‘Cada día’ es el primer sencillo de un disco que ya tenía tiempo listo y que quería lanzar para homenajear a Ricardo Montaner, que es uno de los artistas referentes de mi espejo como cantante; elegí esa canción porque quería que el primer sencillo del primer disco de Ricardo Montaner fuera también el primer sencillo de mi homenaje hacia él, es como romper con lo típico pues cuando se hace un homenaje, se buscan los éxitos y yo traté de hacer un lado B del cantante, no consideré ‘Me va a extrañar’ o ‘la Cima del cielo’, sino que elegí canciones que no fuera esos éxitos tan rotundos de él, además de que decidí hacerle un homenaje en vida”, expresó Diego, quien pretende salga a la luz este material a fin de año.

“Este es el primer sencillo del homenaje, la idea es que el próximo mes o mes y medio lanzar un segundo sencillo que será Muchacha, una canción al ritmo de vallenato y el disco completo aún no tenemos fecha pues queríamos hacer la gira promocional antes pero con esto de la pandemia no se ha podido, quedó detenido igual que el lanzamiento a medios, pero espero que a fin de año seguro se hace”.

Mi sueño es que Montaner los sepa

“He tenido oportunidad de cruzarme con Ricardo Montaner en varias ocasiones a lo largo de mi carrera, le he abierto alguno que otro concierto pero sobre el tema puntual del disco no he tenido acercamiento, el año pasado estuve en La Voz México, él era uno de los coaches y curiosamente no me eligió, por eso mi próximo homenaje será a Yahir que es el único que se dio vuelta (bromea), aunque sí es un sueño para mí que él pueda escuchar este material y me dé su parecer”.

Para Diego, Montaner ha sido inspiración desde que comenzó su carrera musical, fue la persona que lo motivó a viajar de Argentina a México, donde llegó a probar suerte, decía que por seis meses y se quedó 19 años, enamorado del país, de la gente y de sus tacos.

“Sin saberlo Ricardo Montaner fue importantísimo en mi vida artística, me enseñó a manejar un micrófono, a moverme en el escenario, fue la persona que me motivó a ir a México, porque lo veía en programas como Siempre en Domingo, es por eso que decidí hacerle un homenaje en vida”, expresó el cantante que disfruta cada logro y pretende traer su música a Cancún ahora que pase la contingencia sanitaria.

“Siempre que me abran las puertas ahí estaré, estoy pensando en llevar mi música a Mérida, a Cancún para promocionar este disco, si algo agradezco de esta bendita carrera es que te lleva a conocer lugares increíbles, de hecho conozco más lugares de México que de Argentina”.