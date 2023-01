Diego Mx, cancunense nominado a los Latin Awards Canadá

Diego Ricardo Pech Noh, mejor conocido como Diego Mx, es un joven originario de Cancún, Quintana Roo, que su pasión y disciplina por la música lo llevó a lograr una nominación en los Latin Awards Canadá.

Durante una entrevista en exclusiva para Novedades de Quintana Roo, el rapero nos compartió los sentimientos encontrados tras esta nominación, así como los proyectos que tiene en puerta.

Los Latin Awards son los premios que galardonan la música, arte y entretenimiento en Canadá, sin embargo, existen músicos del exterior que también pueden aspirar a una nominación como es el caso de Diego Mx.

Diego Mx está nominado al Artista Destacado en el Exterior, para poder apoyarlo es necesario entrar a la página oficial de Latin Awards Canadá y buscar la categoría, una vez encontrada, dar clic en el nombre del músico.

Las votaciones ya están disponibles para que el público pueda apoyar a su artista favorito, la fecha límite para votar es el 27 de enero, pues la gala se llevará a cabo el 28.

Es importante mencionar que Juan Diego de Sedas, productor musical del joven rapero, también cuenta con una nominación en estos premios en la categoría de Arreglista o Productor del Año.

Para Diego Pech ser parte de los Latin Awards Canadá representa un orgullo para él y su familia, pues el solo hecho de estar nominado junto a otras personalidades con una gran trayectoria significa un paso importante en su carrera.

Sin embargo, para que tu nombre se encuentre en alguna de las categorías de esta gala, no es fácil, pues la academia analiza el estilo y la profesionalidad tanto en audio y video de los músicos.

Así que, si algo se le tiene que reconocer a Diego Mx es un constancia y disciplina, porque con solo cinco años de carrera, el joven se ha posicionado muy bien en otro país.

“En esa lista hay gente que tienen una trayectoria de muchos años y pues realmente su contenido musical es muy alto, no es tan fácil que ellos te nominen de la noche a la mañana”, dijo el rapero.

Diego Mx nos compartió que estar solo en otro país fue lo que lo impulsó para incursionar en esta industria, pues no fue fácil el proceso de alejarse de su familia y llegar a Canadá para comenzar un nuevo camino, pero el joven encontró en la música un acompañante.