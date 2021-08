DIF no repartió despensas por reciente huracán en Quintana Roo

Reporta DIF que no hubo necesidad de entregar despensas por “Grace”

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Quintana Roo no entregó despensas en los poblados ubicados entre los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, por donde pasó el huracán “Grace”, el jueves pasado.

María Elba Carranza Aguirre, directora estatal del DIF estatal, explicó que esta decisión se debe a que no hubo daños en los caminos, por lo que el acceso de los productos alimenticios no se suspendió por daños graves en la infraestructura carretera, ni tampoco se registraron poblados aislados, ni daños graves a casas-habitación que hicieran necesaria la distribución de estos apoyos.

“El huracán fue un susto, pero no pasó a más. Hicimos los preparativos para responder, pero gracias a Dios no pasó a más (...) Como no hubo en los cuales pudiera intervenir el DIF, nadie necesitó el apoyo por el huracán y no se repartieron las despensas”.

Relató que, desde un día antes de que arribara “Grace” a Quintana Roo, enviaron desde Chetumal hacia Playa del Carmen camiones para entregar despensas a las comunidades donde impactó el huracán, como Akumal, en el municipio de Tulum y Los Chunes, en Felipe Carrillo Puerto, para ser entregadas en los poblados en caso de ser necesario.

“En Playa del Carmen nos apoyaron 20 personas, de Cancún nos llevamos otras 20. Ya estábamos allá todos, pero no hubo necesidad. Estuvimos revisando, recibiendo indicaciones de Protcc Civil y, en lo que nos toca, que es repartir despensas, es distribuir alimentos y ahí estábamos desde un día antes, pero gracias a Dios no hubo necesidad y no se repartieron”.

Carranza Aguirre aclaró que, ante esta situación, las despensas trasladadas fueron trasladadas de nueva cuenta a Chetumal y servirán para lo que estaban destinadas, para apoyar a mujeres con niños lactantes, para adultos mayores y demás población vulnerable que integran los padrones de apoyo ya establecidos.

Sin embargo, el DIF canalizó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal una petición de apoyo por parte de un local de la organización Alcohólicos Anónimos que se les voló el techo por los fuertes vientos del fenómeno, por lo que se les entregaron unas láminas, aclaró la funcionaria entrevistada.