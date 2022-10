DIF-Tulum recauda recursos para la lucha contra el cáncer de mama

La Carrera Rosa 2022 logró superar la meta de recaudación de donativos para la lucha contra el cáncer de mama, informó la presidenta honoraria del DIF-Tulum, licenciada Ileana Canul de Dzul.

De acuerdo con el comunicado, en esta segunda edición de la “Carrera con amor”, inaugurada por el presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, y la diputada Silvia Dzul Sánchez, participaron 200 corredores, lo que significó la venta de 350 paquetes de inscripción, recursos que serán destinados a las mujeres que padecen cáncer de mama y a la casa hogar tulumnense.

“Me siento muy feliz al ver a más personas en esta segunda carrera apoyando esta sensible causa. Mostrar esa empatía a quienes más lo necesitan es digno de admirar. En este momento todas y todos estamos corriendo por la vida y lo seguiremos haciendo. Esta es una lucha que no ha terminado y desde nuestra trinchera lo seguiremos haciendo. En el DIF-Tulum continuamos sirviendo con amor”, expresó Canul de Dzul.