¿Sabías que una pistola de juguete puede ser causa de culpabilidad?

En muchas ocasiones los delincuentes portan armas de juguete para abatir a algunas autoridades, sin embargo, encontrarse en dicha situación pone en riesgo tanto al delincuente como a la autoridad, ya que por parte de la autoridad se tiene la presunción que a cierta distancia el objeto es un arma de fuego, pese a esto no puedes justificar legítima defensa si el delincuente portaba un arma de juguete, sin embargo, hay formar para exponer dicha situación.

Hace unos días se realizó una encuesta en donde se cuestionaron acerca de la existencia de legítima defensa cuando un delincuente abatido usaba un arma de juguete en un robo y el resultado fue que el 68% piensa que hay legítima defensa, mientras que el 32% refiere que no hay legítima defensa.

En realidad, una autoridad con funciones de seguridad pública no puede alegar legítima defensa a su favor, ya que no se puede alegar dicha acción siendo el caso de un arma de juguete, ya que el arma de fuego no es proporcional a un arma de juguete e incluso el policía corre el riesgo de que lo acusen por exceso de legítima defensa.

Esto no significa que los bandidos tengan más derechos que los policías.

En el informe se debe indicar que la autoridad en este caso un policía, se encontraba en un error de prohibición invencible.

Para poder ser autores de un delito la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. La legítima defensa elimina la antijuricidad de la conducta. El error de prohibición invencible elimina la culpabilidad.

Ciertamente, el policía no es un experto para poder determinar a distancia si un arma es de juguete o no, y por lógicas razones no está obligado a comprobarlo, sin embargo, es correcto y aceptable hacer uso del arma de fuego. Lo qué no está bien es declarar que se hizo uso del arma de fuego en legítima defensa en lugar de explicar que en virtud de las circunstancias de la situación hubo una falsa apreciación de la realidad (error) al creer que la réplica del arma era un arma de fuego real, por lo que se encontraba en un error de prohibición invencible.

Es por lo que no se puede alegar legítima defensa cuando le disparas a un ladrón o delincuente que portaba un arma de juguete, ya que como lo mencionamos, ambos objetos no son proporcionales.

El creer que el arma de juguete era un arma de fuego solo da como resultado que la agresión es imaginaria y no real, por lo tanto, no cabe la legitima defensa.

Se debe informar que durante el robo se observó un arma de fuego que ponía en riesgo inminente la integridad y la vida de la víctima por lo que obligadamente se tuvo que hacer uso del arma de cargo y terminar con el riesgo inminente.

Si Servicios Periciales, posteriormente determinó que el arma era una réplica o juguete, no se está obligado a saberlo ni mucho menos a comprobarlo, por lo que se encontraba en un error de prohibición invencible.

Es de esta manera en la cual quedas protegido por el error de prohibición invencible, el cual es una causa de inculpabilidad, librándote de delitos que pudiesen quedar a tu cargo como lo serían el delito de lesiones u homicidio según sea la situación que sucedió.