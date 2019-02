¿El apellido materno puede ir primero?

La estructura de un nombre ha sido tajante al haberse establecido en el Código Civil que el primer apellido que debe incorporarse a dicho dato es el paterno, siendo el materno el que le continúe. La forma de cómo debe conformarse el nombre completo de una persona se rige por el artículo 58 del Código Civil del Estado de México. Pese a esto, después de un largo período obedeciendo dicha reglamentación surge el nacimiento de unas gemelas, cuyos padres solicitaron que el apellido materno fuese el primero, sin embargo, ¿es constitucional o inconstitucional el acto?

Pues bien, el caso llegó a la corte donde la solución de la controversia fue resuelta como les platicamos a continuación.

No se había establecido si le correspondía resolver el conflicto a un tribunal administrativo o a uno civil, ya que la primera negación que se le interpuso a los padres de las gemelas fue en el Registro Civil. Fue hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito reenvió el asunto a la jurisdicción administrativa de amparo.

Los quejosos (padres) fundamentaron su petición planteando los conceptos de violación, por ejemplo, se contraviene el derecho de igualdad y el de no discriminación en cuanto a las parejas homosexuales de las heterosexuales, ¿por qué?, porque las parejas homosexuales tendrían la libertad de fijar el orden de los apellidos al tratarse de dos mujeres o de dos hombres, no siendo de esta manera en el caso de los heterosexuales.

Por otro lado, plantearon que el orden de los apellidos es discriminatorio, afectando a las mujeres puesto que se trata de formulismos patriarcales que carecen de razón y justificación. De igual manera se estipuló que transgrede el derecho al nombre ya que impide regir el principio de autonomía de voluntad.

El amparo es otorgado, el hecho de que el apellido paterno vaya primero transmite un sentido de propiedad del hombre sobre la familia, refuerza estereotipos que denigran a las mujeres y es restrictivo para las familias homoparentales por lo que este artículo no apoya la costumbre del sentido de propiedad del hombre sobre la familia. El artículo 58 en su apartado donde se estipulaba esa estructura fue declarado inconstitucional.

Una de las decisiones más importantes es determinar el nombre de los hijos, formándose un sentido de integridad y pertenencia de la familia.

La resolución de este amparo tiene como fin el buscar proteger la vida privada y sin que el estado intervenga en esta decisión que compete a la familia y es privada.