Como saber si convivo con un psicópata

Para empezar vamos a definir la psicopatía, este es un trastorno de la personalidad cuya característica principal es imposibilidad de pensar y experimentar remordimientos ante cualquier situación, esto es una mera alteración del carácter o de la conducta social y no refleja ninguna anormalidad intelectual. Es una cuestión de la personalidad, es decir se nace con, todo lo contrario con la sociopatía que es un desorden de la personalidad que se caracteriza por la falta de responsabilidad social y capacidades para adaptar a los estándares éticos y sociales de una comunidad. Es decir; el sociópata se hace y el psicópata se nace.

Durante los últimos años este término de psicopatía ha retomado popularidad y ha crecido a pasos agigantados.

¿Qué es lo que hace al psicópata tan encantador? Algunas hipótesis mencionan el síndrome del chico malo, porque hay cierta tendencia psicológica hacia la victimización. Vemos casos en donde algunas tienen parejas que las maltratan, que son violentos y sin embargo es la atracción hacia el chico malo, lo que ahorita tiene mucho auge entre los jóvenes como “toxico”.

La segunda característica es atracción por lo obscuro, la mayoría de nosotros hemos sentido una especie de atracción ante aquello que amenaza nuestra integridad física y moral, sexualidad, nos lleva a probar los límites de nuestras virtudes o un esporádico llamado a someternos, esto tiene que ver con la parte obscura que los seres humanos tenemos, si realmente somos culpables y somos responsables de las acciones que vamos realizando.

Una característica que genera la atracción hacia la psicopatía sería la cultura pop y los medios masivos, ya que estos han invadido con múltiples ejemplos de personas que manifiestan la psicopatía, como en las novelas, películas como el guasón, inclusive caricaturas infantiles.

Existen diversos tipos de test que nos ayudan a saber si convivimos con un psicópata, a continuación anexamos algunas preguntas que nos pueden ayudar a determinarlo, en caso de querer el test completo los invitamos a visitar nuestro Facebook en donde estará publicado.

TEST:

1.- Difícilmente me encontraré haciendo planes, soy mucho más espontanea.

Muy en desacuerdo 1) Desacuerdo 2) De acuerdo 3) Muy de acuerdo

2.- No tendría problemas en engañar a mi pareja si supiera que jamás va a descubrirme.

0) Muy en desacuerdo 1) Desacuerdo 2) De acuerdo 3) Muy de acuerdo

3.- Sería divertido conducir coches a toda velocidad, subir montañas rusas o hacer paracaidismo.

0) Muy en desacuerdo 1) Desacuerdo 2) De acuerdo 3) Muy de acuerdo

4.- Creo que está justificado pasar por encima de otros para conseguir mis propias ambiciones.

0) Muy en desacuerdo 1) Desacuerdo 2) De acuerdo 3) Muy de acuerdo

5.- Soy muy, muy persuasivo y conseguir que la gente haga lo que yo quiero es uno de mis mayores talentos.

0) Muy en desacuerdo 1) Desacuerdo 2) De acuerdo 3) Muy de acuerdo

Para cerrar nos gustaría mencionar algunas claves que nos ayudarán a reconocer a un psicópata.

Tiene cierto encanto superficial, son racionales; es decir que no se van a dejar llevar por sus emociones. Son tranquilos y pasivos; no buscan peleas. Mantiene con frecuencia sus mentiras, inclusive van a terminar creyéndolas. No sienten culpa y tienen muy poco o casi nada de remordimiento. La mayoría tiene una alta autoestima pudiendo llegar a ser narcisista, se aburren fácilmente y pueden llegar a ser muy promiscuos. Y siempre están buscando estimulación constante.