Hace diez años se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y en esta ocasión el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebró que ya son 17 entidades federativas que reconocen la unión entre dos personas del mismo sexo.

Hasta el momento 12 de estas entidades lo reconocen a través de reformas establecidas en sus códigos civiles y/o familiares, entre ellos se encuentra: Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo. Mientras que las otras 5 entidades restantes reconocen el matrimonio igualitario a través de acciones de inconstitucionalidad que han sido resueltas por la Suprema Corte, entre ellos se encuentra Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

En el año 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno federal, y determinaron que considerar el matrimonio como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer, cuyos fines fueran la procreación es inconstitucional y promueve la desigualdad. Esto abrió las puertas a múltiples debates y se impulsó a que se combatiera la discriminación contra las personas de la comunidad LGBT.

La secretaría de Gobernación resaltó que “con ello, se reconocen los derechos de todas las personas sin discriminación, para construir un México cada vez más incluyente”.

De acuerdo a las estadísticas, en México el 53% no lo acepta y el 47% si, señalando que esta unión afecta a la sociedad. Y el 63% manifiesta que la adopción afecta psicológicamente a los menores y el 37% señala que no existe afectación alguna.

Actualmente ya son 30 países que reconocen el matrimonio igualitario como legal, siendo Canadá el primero en hacerlo en el año 2005 y el último en reconocerlo ha sido Ecuador. México también fue de los primeros en reconocerlo, sin embargo no en todos sus estados.

En nuestro código civil, a partir del artículo 680 habla sobre el matrimonio y ahí se encuentra una laguna legal ya que no especifica que el matrimonio sea una unión entre un hombre y una mujer, sino que incluye la palabra “personas” esto evitando que se genere discriminación y permitiendo que la comunidad LGBT tenga los mismos derechos y oportunidades.

Nos gustaría finalizar preguntándoles a ustedes, ¿cuál es su opinión? respecto a este tema que ha sido tan controversial en los últimos años y queremos concluir con una frase del padre del psicoanálisis y de la piscología moderna, Sigmund Freud, “la homosexualidad en efecto no es ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso, ni vicioso, ni degradante, simplemente no puede clasificarse como enfermedad”. * Directora del Instituto Pericial Judicial