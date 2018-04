Presentarán “Dios mío, hazme viuda ¡Por favor!” en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Agradecida con la oportunidad, la primera actriz María Sorté platicó en exclusiva con Novedades Quintana Roo, lo bien que se ha sentido de ser parte de la obra “Dios mío, hazme viuda ¡Por favor!”, la cual llegará al Teatro de Cancún el próximo 18 de abril.

“Es una obra estupenda, una comedia para reflexionar, que no es para niños ni para adolescentes, no tiene escenas vulgares ni físicas pero tiene muchas palabras altisonantes. El título es de una obra de Josefina Vázquez Mota, “Dios mío hazme viuda por favor”, pero el texto lo escribió Abril Mayett y es tan inteligente que habla de cinco generaciones y sus experiencias con el matrimonio de una manera muy divertida”.

Dentro de la puesta participan, además de la señora Sorté, las actrices, Helena Rojo, Ivonne Montero, Sherlyn y una alternante más, quienes narran en primera persona cinco maneras de ver la vida, cinco experiencias distintas que pondrán a los asistentes a reír a carcajadas.

“Primero está la generación de Helena Rojo, donde la mujer era sumisa a más no poder y decía -primero muerta que divorciada-, donde aguantaba todo y el matrimonio era para toda la vida aunque estuviera resentida, engañada y demás; en muchos aspectos tiene algo de sabiduría su personaje, luego sigue el mío, que a estas mujeres se les llama hippies y no porque anden vestidas, nada, nada, sino porque nacieron en una determinada época, marcaron una diferencia, mi personaje en ningún momento acepta que la mujer deba estar engañada, sobajada, que el marido la tenga a un lado, sino que la mujer tiene que tener un grado de escolaridad, defenderse, pues es la única manera de tener la sabiduría para no convivir con un patán que te trate mal por el simple hecho de que te va a mantener y es lo que le inculca a sus hijos, es una mujer que no soportó que el marido le pusiera el cuerno, que trabajaba y estudiaba para adquirir un doctorado, entonces mi personaje lo considero muy bonito. Es un personaje muy inteligente, luego llega la otra que está entre la etapa mía y la de las jovencitas, que es Ivonne Montero, ella acepta también ciertas cosas por el qué van a decir, cómo me voy a divorciar, tengo que cumplir etapas en mi vida y está casada con un tipo que es terrible; la otra parte es Sherlyn que ha pasado por muchos hombres y ninguno la toma en cuenta, y la otra más chavita es la que se pierde en alcohol y drogas y demás, son cinco generaciones que hacen una puesta muy divertida”, dijo.

Se identifica con su personaje

Al cuestionarle sobre qué tan identificada se encuentra con su personaje, María Sorté aseguró que en ciertas cosas es parecida a la mujer que interpreta dentro de la obra que se presentará en dos funciones 7 y 10 de la noche en el Teatro de Cancún.

“Tiene muchos matices de mí, yo no hubiese nunca soportado engaños, que un hombre me pusiera la mano encima no, yo desde muy chica estudie y trabajé y ya con una pareja, con una vida económica estable donde no me hacía falta trabajar, yo seguí estudiando y trabajando por ahí nos podíamos parecer. Y no, porque esta mujer es adicta a las compras, es hasta cierto punto alejada de su hijo y al final se dio cuenta que sí le faltó estar más al pendiente de él”, puntualizó y envió un mensaje a sus seguidores cancunenses.

“Nos da mucho gusto ir a Cancún, es un lugar bellísimo, desafortunadamente sólo vamos un día, pero seguro que los que vayan al teatro se van a divertir muchísimo”, puntualizó María.