Oportunismo y deshonestidad marcan la crítica de una oposición autodestruida: Aldana.

Tras el festejo del 5 Aniversario de la 4a Transformación efectuado en el zócalo de la Ciudad de México el pasado sábado 1° de julio, la reacción de la oposición fue la esperada de denostación a los esfuerzos para la construcción de las obras de infraestructura federales y las estatales con lo que intentan confundir a la opinión pública.

De acuerdo con un comunicado, el diputado local Luis Humberto Aldana Navarro, explicó que las declaraciones hechas por la oposición marcan un comportamiento absurdo surgido de la frustración y el resentimiento por falta de congruencia “Denostar la realidad del trabajo que se realiza para cumplir los compromisos adquiridos por la entonces alcaldesa de Benito Juárez Mara Lezama Espinoza con la población habitante, no la cambia. Se trata de solucionar problemas rezagados por muchos años de incompetencia de gobiernos omisos, irresponsables y muy corruptos, que ocasionaron una conflictiva social que pudo evitarse, pero no se hizo y por fin, se está resolviendo, eso no lo perdonan”.

“En estos tiempos de tanta efervescencia y convulsión política, no falta el oportunismo de quienes pretenden llamar la atención para enturbiar y confundir a los demás escatimado el esfuerzo que realizan los gobiernos; intentan influir en la opinión pública local con declaraciones mentirosas, superficiales, sin sustento porque los datos ahí están, cualquiera puede consultarlos en la página oficial en instancias como Transparencia”,

así, luego de concluir la sesión ordinaria en el congreso, el diputado local, al hacer estas declaraciones, enumeró las obras actuales en construcción que se realizan a marchas forzadas porque se intentan concluir en el tiempo previsto.

Estas obras son:

° Rehabilitación del Teatro de Cancún

Con una inversión de 100 millones de pesos gestionando con el gobierno federal

° Puente Nichupté, con una inversión de cinco mil 570 millones de pesos, tiene un avance del 32 por ciento, estará listo en marzo.

° Bulevar Colosio y Distribuidor Vial, 365 millones de pesos de inversión.

° Ampliación de la avenida Chaac Mol, con una inversión de 271 millones de pesos. Ya concluida.

° Se han entregado 59 locales en los mercados 101 y 259, con una inversión de 700 millones de pesos de la Secretaría de Turismo.

° Se invirtieron mil 700 millones para construcción de vivienda y obras de infraestructura en 7 municipios.

“Es imposible ocultar algo que se observa a simple vista, no se puede escatimar el esfuerzo empeñado para mejorar las condiciones físicas del estado sin caer en politiquería, aquí lo que importa es el beneficio que estas obras aporten a todos, no únicamente a los habitantes sino al turismo, se trata de un trabajo profesional, serio y comprometido, un hecho histórico que dará un nuevo impulso a la principal fuente de ingresos del estado, por ende, de gran beneficio para todos”.

En este sentido Aldana Navarro destacó que, sin soslayar el apoyo decidido de las autoridades federales, ha sido indispensable el empeño y la oportuna gestión de la gobernadora Mara Lezama para concretar estas obras de infraestructura e impulsarlas para entregarlas en el tiempo previsto, aunque esto disguste a quienes sólo buscan el fracaso de un gobierno legítimamente emanado de la 4a Transformación.