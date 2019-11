Diputado rechaza generalizar cobro de saneamiento en Cozumel

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad del Congreso, manifestó su rechazo a la intención del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, de generalizar el Derecho de Saneamiento Ambiental para todo aquel que ingrese a la isla vía marítima.

“Sí, es un hecho que Cozumel necesita recursos para invertir en obras y programas que beneficien a sus habitantes; y estoy de acuerdo en que se cobre 12.67 pesos a cada crucerista que llegue a la Isla por concepto de Derecho de Saneamiento Ambiental. Lo que estamos en contra es de que se pueda llegar a cobrar este impuesto a las personas que llegan por otras vías marítimas, ya que sería un duro golpe para la población local”, dijo el diputado José Luis Toledo Medina.

También te puede interesar: Apoyan cobro de saneamiento a turistas de cruceros en Cozumel

Afirmó que una vez que llegue esta propuesta al Congreso local para su aprobación, estarán al pendiente para que los turistas nacionales que llegan por otras vías marítimas a Cozumel, estén exentos del cobro de este impuesto.

“Porque es muy diferente la familia que llega con cuatro o cinco integrantes por barco a Cozumel, tenga que desembolsar entre 70 a 100 pesos para poder visitar el lugar; o al cozumeleño que tiene que transportarse a Playa del Carmen por trabajo o cuestiones médicas. Esto lo único que lograría es disminuir la llegada de visitantes a la Isla, afectando a la economía local”, sentenció.

Consideró distinto el caso de más de cuatro millones de turistas que arriban por crucero cada año a Cozumel, pues son los de más alto poder adquisitivo; por tanto la entrega de prácticamente medio dólar por concepto de impuesto no representa una merma significativa a sus bolsillos.

“De hecho, este gravamen se cobra en muchos lugares de Europa y el Caribe donde llegan cruceros, por lo que no veo que Cozumel no pueda hacer lo mismo; siempre y cuando se garantice que el dinero recaudado será exclusivamente para ser invertido en rubros de medio ambiente, seguridad y obra pública que necesita la isla, y no termine en los bolsillos de los funcionarios municipales”, comentó “Chanito” Toledo.

De acuerdo con el legislador, el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental se ha convertido en la “caja chica” de algunas administraciones municipales.