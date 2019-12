Chetumal: Destacan cinco diputados por improductivos

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Tres diputadas de Morena y dos legisladores del PT se colocaron en el top 5 de los menos productivos en su debut durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la XVI Legislatura: no presentaron ni una sola iniciativa, y su trabajo en las comisiones fue casi inexistente.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Linda Saray Cobos Castro, fue la menos productiva: no presentó ni una sola iniciativa, sino que se anexó a cinco presentadas por sus compañeros, no tuvo ninguna intervención en el Pleno, y a pesar que su bandera en campaña fue su trabajo por el campo, la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero que preside no tuvo una sola reunión de trabajo.

Le sigue de cerca el diputado del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, con cero iniciativas propias, 10 intervenciones en pleno, pero ninguna reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual preside. Comparte lugar con el también diputado del PT, Roberto Erales Jiménez, con cifras similares.

También figuran las diputadas María Fernanda Trejo Quijano y Paula Pech Vázquez, ambas de Morena, que además de no presentar iniciativas, tuvieron cero intervenciones.

En un balance general, 77 iniciativas de los diputados fueron leídas en las 32 sesiones del Pleno, pero solo una fue aprobada: declararse a sí mismos como la “Primer Legislatura de la Paridad”, por estar integrada por una mayoría femenina. Las otras 76 se encuentran congeladas en Comisiones.

Se ratificaron 36 acuerdos, aunque en su mayoría se trata de exhortos a las autoridades o dependencias de los tres niveles de Gobierno sin carácter vinculatorio; es decir no necesariamente les hicieron caso.

Solamente seis legisladores presentaron más de seis iniciativas propias o en conjunto con otros diputados y tuvieron además una labor “aceptable” en sus comisiones, con más de cinco iniciativas, acuerdos y documentos analizados.

Con un desempeño “pasable” se encuentran los diputados del Partido Verde Ecologista de México, PAN; PRD y Morena, quienes aplicaron la estrategia de implementar sus iniciativas como grupo parlamentario.

Aunque la diputada Iris Adriana Mora Vallejo (PRD) no realizó una sola reunión de trabajo en su Comisión de Deporte, al igual que la diputada del PAN, Cristina Torres Gómez, en la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.

En el top 5 de los más activos figuran el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Toledo Medina, con trece iniciativas en total, de las cuales nueve son propias; así como 16 intervenciones en el pleno. Le sigue el diputado del PVEM, José de la Peña Ruiz de Chávez, quien preside la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y fue el que más trabajo y reuniones tuvo con el del Paquete Fiscal de Quintana Roo, así como las leyes de Hacienda y de Ingresos de los municipios.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Edgar Gasca Arceo, trabajó dos iniciativas propias y cuatro en conjunto con sus compañeros de partido; tuvo nueve intervenciones en el pleno y una reunión de trabajo en su Comisión de Salud y Asistencia Social.