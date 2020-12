Diputados postergan la ‘ley mordaza’ contra periodistas de Quintana Roo

Armando Galera / Benjamín Pat

La discusión de la “ley mordaza” en Quintana Roo, que pretende criminalizar a periodistas y a cualquier ciudadano que documente algún hecho delictivo, quedó postergada hasta nuevo aviso, al no haber consenso entre los legisladores locales para desahogar el tema que estaba previsto en la sesión extraordinaria realizada ayer.

La pretendida modificación al Código Penal del Estado encendió las alarmas en organizaciones como Artículo 19, quien llamó a los diputados a no aprobar la iniciativa del diputado Luis Fernando Chávez Zepeda y avalada en otro documento por el morenista Edgar Gasca Arceo y 10 legisladoras. También generó el rechazo de otros como Marea Verde, quien consideró que el documento no corresponde a la agenda que exigen las feministas.

La inclusión del Artículo 250-Ter pretendía establecer la pena de dos a ocho años de prisión para todo aquel

“que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito”.

Tras la polémica levantada a nivel local y nacional, el promotor de la iniciativa Luis Fernando Chávez Zepeda, afirmó ayer que existe un acuerdo para que el tema sea desechado.

Sin embargo, la sesión de la Comisión, encabezada por Lilí Campos Miranda, no ocurrió, y de acuerdo con algunos integrantes ya no hay fecha para desahogar el punto, a pesar de que ya estaba listo el borrador de un proyecto de dictamen.

“En su momento no era una ‘ley mordaza’, sino era una ley de protección para no revictimizar a las víctimas, pero se tiene que buscar el fundamento legal adecuado, y en esta iniciativa no se da”, reconoció Chávez Zepeda.

La sesión extraordinaria convocada para las 17 horas empezó una hora después, con únicamente siete puntos del orden del día de un total de 13 programados.

El principal punto, discutido y aprobado por mayoría de votos fue la autorización al Gobierno del Estado para desarrollar el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté”, bajo el esquema de Asociación Público-Privada, cuyo objetivo es mejorar la movilidad hacia la zona hotelera de la ciudad de Cancún, donde diariamente acuden a trabajar cerca de 100 mil personas.

Sin agotar los puntos por los que fueron convocados, los diputados determinaron clausurar el período extraordinario, para que los demás temas sean discutidos, probablemente el próximo año.

