Diputados del PRI deciden no ir por reelección

CANCÚN, Q. Roo.- Los diputados locales del PRI no fueron postulados para su reelección porque priorizará el partido a los nuevos cuadros, quienes tendrán que demostrar su capacidad en la competencia electoral, comentó el dirigente estatal del tricolor, Manuel Díaz Carvajal.

El líder del Revolucionario Institucional señaló que algunos nombres están destacando por su labor al interior del partido, pero su crecimiento se verá en los comicios.

“En este momento será la competencia electoral la que marcará por sí misma quiénes son los cuadros. Ahora no es momento de calificarlos como tales, pero hay personas de nuestro partido, militantes, que empiezan a destacar en sus actividades partidistas”.

Al preguntarle por qué sólo se había inscrito una sola diputada local –Jenny Juárez Trujillo– como precandidata a reelegirse por la vía relativa, el dirigente priísta en Quintana Roo dijo que era un proceso de recambio en su partido.

“La evolución política es natural: todo por servir se acaba. Entonces, en ese sentido, en ese proceso hay quienes seguirán siendo aprovechados y los que ya utilizó y acabó sus recursos, pues ya no será usado”.

Díaz Carvajal reiteró que no hubo ninguna presión o instrucción para que los seis miembros que conforman la bancada del PRI en el Congreso estatal no se inscribieran en el proceso interno por una candidatura, luego de que sólo la legisladora Jenny Juárez Trujillo hiciese lo propio para buscar su reelección.

“Ellos (los cinco legisladores que no se inscribieron al proceso interno por una candidatura) pensaron que en esta ocasión no deberían de competir, nada más fue eso. Fue una decisión propia. Ellos consideraron que no era el momento de no participar”.

Sobre la visita a Quintana Roo de José Reyes Baeza, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el dirigente estatal dijo que llegó a dar un mensaje de unidad para fortalecer los procesos internos del partido.

“Son procesos en las que participan personas y seguidores e personas, luego se malinterpreta que hay favoritismo cuando hay competencia. Estas son cosas que nos han causado mucho daño en el partido y que no tenemos que permitir, por eso se le pide a la militancia que tenga confianza en el proceso del partido, buscando que no se desaliente la participación”.

Sin embargo, Díaz Carvajal negó que haya grupos descontentos al interior del PRI por el proceso interno de selección de candidatos.