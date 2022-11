Diputados siguen sin avalar reforma para garantizar libre acceso a playas

A más de un año de las modificaciones de ley aprobadas por el Senado para que la delimitación de acceso libre a las playas de hasta 10 metros a partir de la ola, ésta aún no ha sido votada por la Cámara de Diputados para su vigencia.

José Luis Pech Várguez, senador por Quintana Roo, sostuvo que los diputados tienen presiones por parte de los hoteleros para no concretar la reforma, debido a que pasa de cinco a 10 metros el espacio de bienes nacionales que cualquier ciudadano puede utilizar para el disfrute.

"Lo que fue la iniciativa que planteamos para que la playa se recupere para los mexicanos está desde hace un año con los diputados y no han legislado al respecto. Esto fue aprobado por unanimidad por el Senado para que los mexicanos disfruten los 10 metros de Playa (...) es lamentable que con los diputados no haya avance, entiendo que tienen grandes presiones de parte de los hoteleros para que esto no ocurra, porque entiendo que los hoteleros quieren que sea su propiedad" sostuvo José Luis Pech.