Por el descuento del 50% de su salario y la falta de pago de compensaciones, directores y subdirectores del ayuntamiento de Othón P. Blanco se manifestaron en la instalación del gobierno.

Desde el lunes 20 de septiembre directores y trabajadores se han reunido con el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez y el tesorero, Raúl Santana Quesada, para que se realice el pago de los recursos a cada titular de las distintas direcciones.

Los servidores públicos no han recibido la compensación desde hace seis meses, así como tienen pendiente el pago del finiquito, informó la regidora presidenta de la Comisión de Salud pública Martha Reyes.

Por su parte, el director del Patrimonio Municipal, Jaime Alejandro Valle Villaseñor, dio su opinión al respecto sobre la manifestación.