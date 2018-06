Nombran a dirigente interino de Tiburones del Caribe

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Un consejo autorizado por los socios en la asamblea del pasado domingo, otorgó el cargo interino de secretario general de Tiburones del Caribe a Eliazar Sagrero. Anunciaron auditorías y revisión del ejercicio de Irán Zapata Hipólito. En tanto se abren las instalaciones, este grupo sostenía una reunión a puerta cerrada con las autoridades de Sintra y secretaría de gobierno estatal. Asimismo la Policía Estatal y Municipal mantuvo vigilancia frente a las instalaciones.

No tiene toma de nota la directiva de Irán Zapata Hipólito y la situación actual es que la asamblea, la máxima autoridad como sindicato, dio poder a seis socios para que como comitiva ir a las oficinas sindicales a verificar los bienes y mantener bajo custodia todo hasta que se determine en los canales correspondientes para llevar adelante todo el proceso, explicaron. La asamblea contó con 450 socios. En la reunión del domingo, dijo José Estrada, que no participaron operadores que acudieron a las instalaciones.

Entre los integrantes de este consejo están Marcial Gamboa Galaz, Ulda Aguilar Martínez, Policarpo Kumul Pat, Miguel Ángel Gamboa Ucán, José Estrada y Eliazar Sagrero Ordóñez.

“La asamblea en pleno ayer determinó la destitución de Irán Zapata Hipólito”, señaló José Estrada, por lo que se esperaba en presencia de un notario público, que los nuevos dirigentes ocuparían el edificio.

Hasta entrada la tarde esto no ocurrió, ya que sostuvieron reuniones con el director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, Alejandro Ramos, y con el subsecretario de gobierno de Desarrollo Político, Joel Espinoza Moreno, todo ello a puerta cerrada.

Reiterativamente indicaron que la asamblea tuvo validez, ya que según los estatutos quedó instalada y se había nombrado a un presidente para la mesa de debates y los escrutadores antes de que Irán Zapata abandonara el recinto.

Sin embargo, Zapata Hipólito no respondió llamadas, pero a través de sus redes sociales pidió a los socios que no se dejen engañar y él mantenía la secretaría general del sindicato toda vez que el 80 por ciento de los socios se retiraron de la asamblea, lo que deja sin validez esa reunión.

También agregó que “la figura de secretario adjunto es una figura que no existe en el estatuto, quieren confundir con la elección de un consejo que es falso. El estatuto dice que asumirá el Secretario de Actas y Acuerdos, y no pasó ni uno ni otro porque no he renunciado en una asamblea”. Responsabilizó de la situación que se vive a Carlos Alballero Pantoja y Pedro Carbajal.

“Desde hace aproximadamente dos meses Carlos Alballero Pantoja se llevó el dinero del sindicato y esa es la preocupación. El no tuvo valor para decir qué pasó”, expone.

El edificio sindical este lunes permaneció vacío y cerrado con cadena y candados, en tanto que en la calle la vigilancia policiaca fue numerosa. Las patrullas se retiraron cerca de las 14 horas.