Disculpas de Fiscalía se quedan cortas: víctima de influyentismo

La Fiscalía General del Estado emitió una disculpa pública a favor de Sandra Ivonne Rodríguez Ramírez, “por la desactivación tardía de la alerta ámber emitida hacia su hija, en el 2019”.

La mujer dio a conocer que esa frase no expresaba el acoso y violencia que sufrió por parte de los agentes de la FGE, quienes durante casi medio año se negaron a atender sus denuncias por violencia intrafamiliar que interpuso en contra de su expareja, un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (Sefiplan) y en cambio le dieron celeridad a las demandas presentadas por el sujeto, sin atender pruebas.

Explicó que todo comenzó en el 2017, cuando sufrió abusos, golpes y humillaciones por parte de su expareja. Al siguiente año llegó a vivir junto con él a Chetumal, por la oferta laboral que obtuvo en el Gobierno del Estado. En febrero, sufrió nuevamente violencia familiar, por lo que interpuso una denuncia.

Sin embargo, pasó un mes y la Fiscalía no demostró dar agilidad a las investigaciones. En mayo decidió escapar hacia su natal Mérida, ante lo cual su expareja solicitó una Alerta Ámber.