Disminuye cifra de predios abandonados en zona hotelera

CANCÚN.- Del censo de 19 espacios abandonados en zona hotelera, realizado en 2014 por la Comisión de Imagen Urbana de Cancún (Cimuc), sólo quedan cinco predios en el olvido.

La ‘Discoteca La Boom’, el hotel ‘El Pueblito’, plaza ‘Zócalo’, ‘Néctar Bar’ y ‘Basic’, son los sitios que aún están en condiciones de abandono, de acuerdo con la Comisión de Imagen Urbana de Cancún (Cimuc).

Ya hay planes para los predios que aún están en abandono, que en su momento darán a conocer los propios dueños; un ejemplo es el hotel El Pueblito, originalmente se había anunciado que Palladium Group construiría el hotel Ushuaïa, pero debido a que la cadena propiedad de Abel Matutes y Grupo Armar Capital, de Daniel Araf, disolvieron su sociedad, el proyecto ya no se llevará a cabo, pero trascendió que ya hay otra cadena interesada en el predio.

Respecto al terreno donde operaba el Fat Tuesday, en playa Tortugas, que ya fue vendido y demolido; se proyectó un club de playa, pero los propietarios tuvieron problemas con los permisos y fueron rechazados.

Recientemente demolieron el abandonado restaurante La Farándula, para dar paso a un nuevo establecimiento comercial.

Gracias a inversión, tanto nacional como extranjera, se ha logrado la reactivación de varios de los predios que estaban en completo abandono y que por años causaron una mala imagen a la zona hotelera. De hecho muchos cerraron sus puertas a raíz del huracán “Wilma”.

Entre los primeros predios recuperados y de más notoriedad por su ubicación, fue la reactivación de la plaza Party Center, enclavado en el denominado “corazón”, lo que cambió por completo la imagen del “callejón de los milagros”; en sus años de abandono fue abrigo de personas sin hogar y delincuentes.

Otro sitio que se reactivó con éxito está en el kilómetro 3.5 del bulevar Kukulcán, ahora hay una farmacia, tiendas comerciales y una marina.

Hay predios que no se consideran abandonados, como el casino donde se ubicaría el Playboy y antes Jai alai y oficinas de Best Day, porque los propietarios le dan mantenimiento regular, para no dañar la imagen de la zona hotelera.