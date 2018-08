Disminuye flujo de turismo en Tulum por presupuesto de visitantes

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q.Roo.- La última semana de vacaciones y las ventas en las plazas comerciales no repuntaron como se esperaba señalan comerciantes de artesanías y otros productores en los alrededores de la zona arqueológica de Tulum. Para algunos comerciantes bajó la presencia de turistas y esto fue por el recale del sargazo en las playas, señalan comerciantes como Roberto Martínez.

Las plazas que se encuentran alrededor de la zona arqueológica de Tulum mantienen bajas ventas y son contados los días en que se nota la presencia abundante de turistas.

A diferencia de años anteriores cuando se tuvo el recale masivo de sargazo, la primera ocasión se contó con mayor cantidad de turismo en comparación a esta temporada.

María Castro Ancona indicó que los negocios ubicados a un costado de ambas plazas se ven más limitados porque los operadores que traen a los viajeros solo los pasean por la plaza de enfrente. Los comercios establecidos del lado del parque nacional tienen una franja de andadores que no emplea ese turismo.

“Lo que captamos de este lado es a la gente que llega por su propio a visitar la zona arqueológica. Este turismo no trae mucho para gastar y se limita en sus compras. A lo mucho lo que consumen son alimentos”, indicó, aunque a veces hasta eso se limita a una bebida para poder usar los baños.

Agregó que hace falta promoción a este sector porque la mayor cantidad del turismo se queda en una de las plazas porque cuenta con estacionamiento exclusivo para autobuses a diferencia de este pequeño grupo que no dispone de ese servicio porque además están limitados por los andadores que poco se emplean.

Y a esta última semana de las vacaciones de verano le quedan pocos días para terminar y el balance no es favorable. “Ahora nos toca la temporada baja hasta el verano que esperemos no se vea afectado por el sargazo que no se atacó a tiempo”, mencionó. Reconoció que la afectación más grande la tuvo este sector comercial cuando cerró la zona arqueológica por la influenza y definitivamente todo se vino abajo y la recuperación tardó varios años.