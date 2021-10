Disminuye hasta 22% el robo a casa habitación en Quintana Roo

El robo a casa habitación bajó en Quintana Roo un 22%, al tener 276 carpetas de investigación menos en el período enero-agosto del presente año, en comparación con el mismo período del año pasado.

El reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) precisa que 974 expedientes se iniciaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito, contra los mil 250 del año pasado.

De igual forma, detalla que en 106 incidentes fue con lujo de violencia, mientras que en 868 no la hubo.

La Policía Ministerial de Investigación (PMI) es la encargada de dar seguimiento a las carpetas que se inician, hacer las pesquisas para que con base en los resultados periciales, es decir con las evidencias que se recogen en el lugar de los hechos, puedan dar con el paradero de quién o quiénes perpetraron el delito.

De acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de 10 a 50 días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley.

“No se impondrá sanción alguna, cuando el valor de lo robado no exceda de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y el culpable restituya la cosa espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia”, de acuerdo con información del Código Penal de Quintana Roo.

Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario Estatal de Seguridad Pública, explicó que se ha logrado bajar los índices delictivos mediante la prevención, con mayor presencia de agentes policiales en las calles.

El objetivo es que se bajen los índices delictivos en los 11 municipios, para que las familias puedan vivir más tranquilas, ya sea en sus hogares, al andar en la vía pública o en algún otro entorno en el que se desenvuelva, por lo que se seguirá fortaleciendo el tema de la Seguridad.

