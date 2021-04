No tenía idea de toda la cantidad de afecciones que podemos provocarle al cuerpo por una mala postura. Llevando prácticamente un año en terapia por la fractura que tuve en la muñeca izquierda, he aprendido lo importante que es el calentamiento, postura, altura y demás detalles que nunca hacemos los músicos o por lo menos muy pocos. Y aunque ustedes no lo crean la mayoría de los miembros de la orquesta ya están tomando terapia. En un concierto que transmitimos por redes sociales, mi terapeuta me hizo la observación de las dolencias que ella observo por parte de la mayoría. Casi todos con tortícolis en el cuello por la postura del violín y que nunca calientan el cuello. Calentamos manos, pero nunca el cuello, entre otras cosas. Y en todo esto aprendí del Dr. José Luís Camacho, el cirujano que me operó y de la Dra. Cristina Martínez, mi terapeuta, todos los malos hábitos que podemos suplir por buenos y evitarnos muchas dolencias a la larga. Podemos tener distonía focal, que es un trastorno del movimiento que afecta a un músculo o grupo de músculos en una parte específica del cuerpo y de ahí el término "focal", causando una contracción o retorcimiento muscular indeseado. La distonía focal puede afectar músculos de los ojos, boca, cuerdas vocales, cuello, manos y pies. De verdad no tenemos idea de los trastornos que nos causa traer la cartera en el bolsillo trasero, el sentarnos mal, dormir en ciertas posturas y un sinfín de comportamientos que vamos convirtiéndolos en malos hábitos de una manera inconsciente. Me ha tocado ver cosas que están mal en el cuerpo por la creación de estos malos hábitos que como repito llegaron ahí sin darnos cuenta. Y así como esto el volumen inadecuado o en exceso y sin tomar las medidas pertinentes causa muchos trastornos a nivel fisiológico, pero también afectando de manera importante a nuestro sistema nervioso central. Recomiendo a todos los músicos y a los que no lo son, que observemos nuestras posturas, que calentemos como cualquier atleta antes de iniciar hasta una rutina de ejercicios y créanme que no estará por demás y con ello nos habremos salvado de un montón de dolencias que a la larga nos traerían un malestar que podríamos evitar. Hasta la próxima semana.