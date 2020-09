Dj Swagrman promueve su sencillo y lanza proyecto altruista

Cancún.- Los sueños de Dj Swagrman comenzaron cuando era pequeño, soñaba con tocar las tornamesas y ser el mejor de los fotógrafos; sin embargo, su precaria economía no se lo permitió. Un buen día adoptó un perro al que llamó Swaggy Wolfdog, sin saber que cambiaría por completo su vida.

La fama llegó a la vida de Swagrman al hacer Tik Toks al lado de su perro; sin embargo, pronto se convertiría en un híbrido que lo ha llevado a la fama y con el que lanza ahora su nuevo sencillo “No Good ni Goodbye” junto con un proyecto altruista a favor de los perritos callejeros.

Cada una de las emociones por las que ha pasado el joven talento nacido en Los Angeles, California, lo han llevado a plasmar su sentir en cada una de sus canciones, esta última, retrata su triste infancia.

“Es una canción que habla de mi vida cuando era niño, es algo que estaba en mi corazón y dolía feo, ahora quiero contarle a la gente mi historia, esta trata de un perro que tenía un niño mejor amigo, ese era yo, cuando era pequeño nadie quería ser mi amigo, estaba solo y me ponía muy triste, un día la casa de ese niño se quemó, papá y mamá murieron y separaron al niño y al perro, de pronto el niño va a buscar al perro y lo encuentra en un lugar donde lo ponen a pelear, pero el perro es bueno, así era mi vida de niño, me gustaba mucho ayudar a los perros y a los animales”, detalló Swagrman, quien decidió ocultar su identidad para llevar a cabo sus fines altruistas, ya que asegura no le importa la fama ni el dinero.

“Odio la fama, no me importa el dinero, lo que me hace feliz es ayudar a los perros, a los animales, si veo que algo está mal creo que hay que arreglarlo y enviar un mensaje a la gente para que haga las cosas correctas, estoy en este planeta para hacer algo bueno, quiero ser un personaje que haga el bien detrás de esa máscara”, expresó el Dj, quien ha mirado a México para comenzar un refugio de callejeros.

“Estoy en Estados Unidos y haciendo conexiones con gente que ama a los perros, conozco muchos famosos que podrían aportar muchas cosas buenas, gente que quiere cambiar al mundo y pretendo ayudar a perritos en México, en Guatemala, Chile, Honduras, Colombia, Argentina y procurar los derechos de los animales, quiero hacer hospitales donde la gente pueda llevar a sus perros con costos pequeños, pues la mayoría son muy caros y es triste que la gente no pueda salvar a sus perritos o al menos vacunarlos por no tener dinero”.

Life of Miracles, la asociación con la que Dj Swagrman ayudará a los canes

Actualmente Swagrman es parte de la organización caritativa “Life of Miracles” (Vida de Milagros) en donde los perros son rescatados de todas partes de Centro América. La organización trabaja bajo la premisa de que cada perro merece una casa llena de amor para siempre.

“Yo crecí sin papá, en un lugar de cerros, no teníamos un baño, no teníamos puertas, pero teníamos un techo gracias a Dios, ahora quiero ser el latino que de voz a los perros, a través de mi música y de mi fundación, deseo que la gente busque la felicidad haciendo algo que lo haga feliz, que sepa que los sueños se pueden cumplir”, puntualizó.