Doble chamba: atención y desarrollo

Si fuera otra persona, ser la gobernadora consentida del presidente de México pudiera significar colgar la hamaca y levantarse cada 15 días, que en promedio el mandatario visita el Caribe mexicano para supervisar la construcción de su obra insignia, el Tren Maya, y extender las manos para recibir pingües beneficios para el estado, dedicarse a distribuirlos y disfrutar del bono político de hacer como que trabaja para que la ciudadanía haga como que la aprueba, pero Mara Lezama Espinosa proviene de otra cultura.

Amén de que haber trabajado muchos años en la iniciativa privada como destacada locutora no permite la poltrona que es tan común en la burocracia, haber gobernado Cancún, en el municipio más poblado y complejo de Quintana Roo, Benito Juárez, por un periodo y sido reelegida para otro demandó esfuerzos extraordinarios de gestión en los otros dos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y diversas instituciones. La mandataria no se conforma con lo que tienen a bien darle a Quintana Roo las muchas personas que la quieren bien, empezando por Andrés Manuel López Obrador, sino que con una frecuencia que no se había visto antes en estos rumbos la va buscar y conseguir, a negociar y a concretar, tanto en el ámbito doméstico como en el nacional… y ¿por qué no?: también el internacional.

La verdad es que los gobernantes siempre dicen que lo hacen, pero en el caso de la ex munícipe de Benito Juárez, ya sea por una mayor atención y diligencia de su área de prensa, o porque sus antecesores —excepción hecha de Mario Villanueva Madrid y algo de Félix González Canto, por carisma y simpatía— no tenían ese don, no se entendían mucho que digamos con el pueblo. La gobernadora de Quintana Roo mantiene incólume su oficio de comunicadora, y dado que su programa señero en Radio Turquesa era de atención ciudadana y denuncia social, de contacto directo con la gente de la populosa Cancún, pues esa parte la tiene resuelta.

La población se ha enterado de su actividad, porque la ve ahí: en la calle, en las colonias, en el campo, y así como ella, como periodista, recibía las quejas y demandas ciudadanas y personalmente se encargaba de hacérselas llegar a las autoridades atinentes, y además les daba puntual seguimiento para resolución, ahora a ella le corresponde la atención y la acción como gobernante.

Pero hay otro orden de atención a los quintanarroenses igual de importante del que solo se entera el público lector o que atiende los informativos, que desde luego no corresponde al grueso de la población, por lo que es evidente que sus acciones de gobierno no se guían por el afán de caer bien y, eventualmente, de hacer acopio de simpatías —y votos— para los funcionarios y políticos que se identifican con ella y que la gente asocia a su persona, los del "equipo", vamos. La gestión y la búsqueda de acuerdos de beneficio general son permanentes, no coyunturales.

Verbigracia: a la Reunión de Integración Económica de Centroamérica con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que versó sobre esquemas de financiamiento y desarrollo sostenible, la gobernadora Lezama no acudió en calidad de amable anfitriona —para eso los quintanarroenses nos pintamos solos—, pues en su oportunidad destacó que "Quintana Roo es un estado geoestratégico en el desarrollo de la región centroamericana".

El comunicado indica que ante la presencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público y gobernador por México ante el mencionado banco de desarrollo regional centroamericano, Gabriel Yorio, invitó a los participantes "a mirar a Quintana Roo y a que se sumen a las acciones y proyectos que el Banco Centroamericano y los organismos de crédito internacionales llevan a cabo en la región".

Llama la atención que en la reunión, amén del Aeropuerto "Felipe Carrillo Puerto" de Tulum, del que sí se ha hablado mucho, la gobernadora Mara dio a conocer que "se tienen conversaciones para establecer un Acuerdo Mutuo de Entendimiento con Belice para potenciar el comercio y la competitividad en la franja fronteriza". Parece que no es cuento lo del desarrollo del sur.

Pues no solo actuó como la gobernadora de una entidad con lindas playas, ni siquiera por el hecho de ser este el principal destino turístico del continente, ya que dijo confiar en que este encuentro permita intercambiar experiencias que generen propuestas de acción para la instrumentación de nuevos e innovadores esquemas de financiamiento y desarrollo sostenible para Centroamérica y República Dominicana, y que México como socio extra regional puede optimizar". Lezama está "al tiro" con las oportunidades, así que si sale constantemente en busca de buenos tratos y acuerdos para Quintana Roo, faltaba más: si de casualidad el burro pasa por aquí, pues hay que aprestarse a pedir viaje. ¿En quién creen que se van a fijar los altos funcionarios que participaron en este encuentro, cuando de aterrizar los acuerdos en lo local se trate?

Hay que atender directamente al pueblo, sí, pero también es necesario multiplicarse para asegurar el desarrollo de todo el estado.