Docentes y administrativos del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo), del Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Felipe Carrillo Puerto, van por el cese total de actividades, ante la falta de solución a sus demandas laborales.

Durante la tarde del martes 13, decenas de miembros del Siteqroo se manifestaron en las instalaciones de la escuela, donde declararon que continuarán hasta llegar a los últimos recursos, hasta que las autoridades hagan caso.

Lariza Canul Arévalo, secretaria general del Siteqroo, añadió que ante la nula respuesta de las autoridades educativas, los agremiados desde el lunes comenzaron con el paro escalonado con dos horas, ayer fueron tres horas y así sucesivamente seguirán, hasta la suspensión total de las actividades.

“Es la única manera en la que tristemente la autoridad educativa te hace caso, porque no tuviéramos ninguna necesidad absoluta de esto, si estas demandas hubieran sido atendidas en tiempo y forma, se firmaron desde febrero las primeras, junio otras, y hasta hoy no hay voluntad” .

Docentes van paro total de actividades en el Tec de Carrillo Puerto [Foto: Jesús Caamal]

Señaló a la Secretaría de Educación de Quintana Roo de no tener la capacidad suficiente para atender las demandas, pues están faltando a su palabra, a su firma y no saben como resolver un conflicto, pues es algo que no sólo se vive en el Tecnológico de Carrillo, sino en otras escuelas.

Por su parte, Jimmy Pech, secretario de Conciliación de Derecho Laboral del Sindicato, señaló que buscan el cumplimiento de los acuerdos para que se emitan las convocatorias de las plazas administrativas y docentes, así mismo de la convocatoria al estímulo del personal administrativo y el pago del bono de antigüedad, entre otras.

Comentó que no van a desistir hasta tener una respuesta, les queda unos días a las autoridades antes de que lleguen los nuevos representantes y, por lo tanto, seguirán exigiendo porque es su deber, si no pasa, confían en que el nuevo régimen solucionará la problemática y dará resultados.