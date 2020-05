Domenica abre su corazón a través de su música

Cancún.- Después de más de un año de haber sacado su primer disco, la cantante y compositora Domenica, regresa en medio del confinamiento con un nuevo sencillo titulado “Te amo, te extraño”, el cual forma parte de lo que será su segundo material, con el que pretende abrir su corazón al público y mostrar su historia personal.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la hija del famoso compositor Fato, asegura que con esta canción y su constante participación en redes sociales busca hacer más llevadera la cuarentena para que el público distraiga la mente.

“Ha sido un poco complicada esta situación, pero a pesar de que estamos en cuarentena me la he pasado trabajando muchísimo, estoy en la promoción de ‘Te amo, te extraño’, a través de mi cuenta de Instagram estoy haciendo lives, estoy activa en mis redes porque sé que es fácil colapsar en estos días de encierro, trato de estar con mis seguidores para darles una opción de actividad y que no piensen en otras cosas. Todos los jueves subo un cover en mi canal de YouTube, estoy con un proyecto alterno que se llama Dosis, haciendo música y compartiéndola con el público”, expresó Domenica.

“Todo esto vino en el momento adecuado para humanizarnos, porque creo que de pronto hemos olvidado la convivencia familiar, e incluso, hasta el planeta está reaccionando ante nuestra ausencia; cómo se han limpiado los mares, lo que pasa es para que aprendamos a valorar y a cuidar todo lo que tenemos desde nuestras casas”.

Un álbum muy personal

Desde los 13 años Domenica escribe canciones; hace poco más de un año sacó su primer disco del cual el tema Corazón fue su primer sencillo; ahora, comienza los preparativos del segundo material con temas más personales, ya que aseguró pretende contar su historia y abrir su corazón para todos sus fans.

“Siempre he sido una artista vivencial, me gusta escribir de mis experiencias, creo que nosotros somos responsables de hacer los soundtracks de esta película que se llama vida, este álbum que viene es completamente personal, abriré mi corazón al público porque creo que todos tenemos una historia que contar. Lanzaré sencillo por sencillo hasta formar mi segundo disco”.