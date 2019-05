Vive del reciclaje, tiene 81 años y necesita un triciclo

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Una mujer de 81 años se gana la vida recolectando material reciclable en las calles de Felipe Carrillo Puerto para sobrevivir al día, y con eso mantener a su esposo quien está postrado en cama.

No tiene apoyo de ninguna autoridad, pide apoyo para un renovar su triciclo con la que trabaja, la que tiene está muy deteriorada y se le hace muy difícil manejarla.

Guillerma Tun Tuz, madre de cuatro hijos, no cuenta con el apoyo de ellos o de algún otro familiar; todos los días camina por varias horas recorriendo la ciudad casa en casa para revisar entre la basura y buscar material reciclable, como botellas de pet, latas de aluminio, cartones, bolsas, entre otras, para juntarlas y venderlas.

También te puede interesar: ¿Cómo las tapitas se convierten en ayuda para niños con cáncer?

“No tengo apoyo de mi familia y este es la única forma de cómo puedo mantenerme, todos los días salgo y desde temprano camino, reviso entre la basura y lo que vea para poder vender, lo subo en mi triciclo, lo junto en mi casa y cuando tengo una cantidad fuerte, lo llevó a vender”, explicó, con gran tristeza.

Calcula que en promedio gana entre 400 a 600 pesos al día, pero solo sí trabaja sin darle tiempo al descanso.

Reconoció que aunque esta actividad le agota mucho, la tiene que hacer, porque de otra forma no tienen cómo ayudarse económicamente, junto con su esposo.

Evidenció que no tienen ningún apoyo del gobierno y ninguna autoridad se ha acercado para brindarle a algún beneficio, como las que ha estado haciendo el gobierno federal.

Lamentó que sólo les otorguen apoyo a ciudadanos que no lo necesitan y que gente como ella que está en busca de esperanzas les nieguen el derecho a una mejor calidad de vida.

Doña “Guille” como le dicen de cariño aquellas personas que la apoyan cotidianamente, mencionó que requiere urgentemente de un triciclo nuevo para poder seguir trabajando, porque con el que cuenta está muy viejo, obsoleto y se le hace difícil controlarlo porque se le pone duro el manubrio y pedal.

“Estoy muy cansada, pero no hay otra manera de poder mantenerme, espero que con este llamado las autoridades volteen a verme y me ofrezcan algún apoyo económico como se los están dando a otras personas, a mí me hace mucha falta”, aseveró.