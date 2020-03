Doña Lucha dará valor a los trabajos difíciles

Cancún.- La simpática Doña Lucha echa una manita a sus amigos comediantes y los pone a trabajar en diferentes oficios en su nuevo programa “DL & Compañía”, proyecto que la ha llenado de satisfacciones y que la ha hecho darle valor a todos aquellas personas que hacen las tareas más difíciles en la sociedad, además como se ha convertido en toda una empresaria, comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, los detalles de su nueva responsabilidad.

“Ahora en mi nueva etapa de mujer empoderada y empresaria que soy, me siento muy feliz y contenta, pero la verdad hay mucha envidia, muchas personas me andan diciendo que de donde saqué para mis trajes, que si agarré lo de la tanda, hay mucha gente que no pueden ver a una como mujer empoderada y triunfando porque luego luego empiezan las habladurías, pero no les hago caso, yo sigo adelante como líder diamante que soy, dando empleo a estos muchachos en ‘DL & Compañía’”, recalcó la bella Doña Lucha, quien se ha vuelto un experta en administrar su propia empresa.

“No es por nada pero a mí se me da mucho lo de la administración, tengo varios cuadernos de las tandas que me avalan, me han dado la cooperativa del chino, en su escuela varias veces y siempre me han salido muy bien las cuentas, nunca falta una galleta desboronada pero son pequeñas cosas que uno tiene que prever. Soy una persona que empezó desde abajo como una simple piedra de río y ahora soy una líder diamante, siempre me ha caracterizado que soy muy luchona, así que al buen tiempo buena cara”.

No todo es relajo

Según la ahora empresaria, el mundo de la comedia ha sufrido en los últimos años, por eso en “DL & Compañía”, Doña Lucha ha reunido 10 comediantes para ponerlos a trabajar.

“Ya les dije, les voy a buscar un trabajo de verdad, no crean que todo es jijiji jajaja, el aplauso, no, no, no, y entonces ahí los ves cargando tablones, poniendo un colado, trabajándole fuerte pero te digo no se han quedado en ningún trabajo porque nada más les gusta el chacaleo, no he encontrado ese talento que está bien escondido en cada uno de ellos, mientras tanto pueden vernos de lunes a jueves a las 8:30 de la noche (9 horas Cancún) por el canal 5”.

Manu NNa, Héctor Márquez “Jiots”, Marcela Lecuona, Gon Curiel, Ale Rivera “La Jarocha”, Edson Zuñiga “El Norteño”, Javier Carranza “El Costeño”, Hugo Alcántara “El Indio Bryan”, Bárbara Torres y Dalilah Polanco son los comediantes que sin personaje buscan encontrar su encanto con oficios como panaderos, tortilleros, albañiles, recolectores de basura y más, en esta divertida producción de Lalo Suárez, encabezada por la simpática Doña Lucha (Mara Escalante).