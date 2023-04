Donación de células madre salvaría vida de niños en Quintana Roo

De cada 10 personas que requieren células madre, siete dependen de un donante externo y no de su familia, lo que llevó a que se realizara una campaña en Quintana Roo para impulsar a posibles donantes voluntarios y así salvar una vida mediante un programa que promueve la organización Be The Match.

Elba Pérez, gerente de la zona centro de la organización, mencionó que realizaron una caravana del 24

al 28 de abril desde Bacalar y Chetumal hasta llegar a Cancún, para realizar el registro de quienes estén interesados en apoyar, esto mediante alianzas con la Asociación Amanc y el DIF, con ello también acercarse a las universidades.

“Estamos realizando esta campaña ahora en abril, ya que en la entidad quienes más lo requieren son menores de 15 años, por ello bajo el eslogan 'Un Match por la infancia de Quintana Roo', es que se están sumando a esta estrategia”, explicó.

Actualmente tienen a 505 donantes registrados, sin embargo, hay un potencial tan sólo en la entidad de 600 mil jóvenes, quienes podrían cambiar la vida de alguien más y por ello esta caravana en la que buscan al menos mil donantes.

Requisitos para donar células madre en Quintana Roo

Para poder sumarse a la donación de células madre, la edad es de 18 a 40 años, no haber tenido hepatitis C o D, enfermedades autoinmunes, hernia lumbar o que se perdiera el conocimiento por más de 30 minutos debido a un golpe.

El registro es presencial ya que se hace una muestra de saliva, en la que se determina el HLA, donde se observa como funciona el sistema inmune a nivel molecular, y con ello se verifica si es compatible con un paciente que está esperando células madre.

“Lo complicado es que sólo .2% de las personas que se registran son las que logran donar, es por ello que entre más posibles donadores hacen match, y buscamos que cada día sean más probabilidades”, mencionó.

Explicó que una vez que logran hacer el match pueden tardar de tres meses hasta 10 años en hacer el proceso, el cual no es doloroso y es un proceso que no dura más de tres horas.

Es por ello que están invitando a la población a sumarse al registro que es gratuito y con ello lograr salvar una vida.