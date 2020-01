¿Dónde ver el Superbowl 2020?

CANCÚN.- El Super Bowl es mucho más que solo un deporte, es el primer gran evento del año, el pretexto perfecto reunirnos con nuestros seres queridos y armar la fiesta.

Y es que el Gran Tazón no solo es para los aficionados que gozan de ver los partidos de fútbol americano desde que inicia toda la temporada, si no también es el motivo disfrutar de puente, de los amigos, la buena comida y ¿por qué no? de unos buenos tragos.

Por esto mismo te presentamos una lista de los mejores lugar para ver el Superbowl este próximo fin de semana:

LA VICENTA

Cuando de celebrar se trata, te recomendamos irte ALV (a La Vicenta, obvio). Y es que, dentro del restaurante te sentirás como si estuvieras en el estadio mismo. Sus múltiples pantallas, promociones de tragos, cervezas y mixología al 2x1, el furor de la gente y su menú te harán disfrutar al máximo. Encuéntrala en Cancún en plaza Azuna, pero también cuenta con 6 sucursales en Ciudad de México, mas Cuernavaca y Acapulco. www.lavicenta.com.mx

FRED’S HOUSE

Con una de las mejores vistas de la laguna Nichupté en la zona hotelera, Fred’s House, es uno de los lugares favoritos de los locales. Reserva tu lugar en uno de los restaurantes más bonitos y apetitosos que existen en Cancún. Aprovecha tu visita y pide sus nuevos Pop Drinks, deliciosos y refrescantes tragos con paletas heladas.

www.fredshouserestaurant.com

PORFIRIO’S

El restaurante mexicano más popular del país. Caracterizado por su ambiente único, platillos que deslumbran y tragos que animan hasta un muerto, Porfirio’s sin duda es una excelente opción para ver el partido. Sus pantallas gigantes te harán vivir al máximo cada segundo del juego. Encuentralo en la zona hotelera de Cancún más sus 9 ubicaciones adicionales, Coapa, Masaryk, Toreo, Vallarta, Guadalajara, Puebla, Playa del Carmen, Mérida y el recientemente aperturado Culiacán. www.porfirios.com.mx

LOS CHACHALACOS

Catalogado por muchos como el lugar que tiene los mejores tacos de La Riviera Maya, Los Chachalacos presentan un ambiente casual y relajado que da la bienvenida a todos. Disfruta de sus tacos y antojitos deliciosos, tragos que comienzan desde los $25 y mucha afición. Vive toda la emoción del fútbol en cualquiera de sus locaciones en Cancún (Huayacán, Bonampak y Zona Hotelera) o en Tulum.

CAO DE TIERRA Y DE MAR

Démosle una oportunidad al nuevo restaurante del centro comercial Marina Puerto Cancún, CAO de Tierra y de Mar. Sus videowalls gigantes te permitirán apreciar el partido en todo su esplendor. Su menú es más botanero que nada, aunque también podrás encontrar deliciosos cortes. Por cierto, sus destilados siempre vienen al 2x1. www.caorestaurante.com.mx