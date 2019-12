Ya van dos años sin atención médica en Nuevo Becar

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL.- Los habitantes de Nuevo Becar ubicada en la zona limítrofe con Campeche, cumplieron en diciembre de 2019, dos años sin servicio médico en el Centro de Salud, afectando a cinco comunidades vecinas.

Eusebio Jacinto Pérez Pérez, ex delegado de la comunidad señaló que desde 2017, el médico abandonó la localidad, sin que la Secretaría de Salud (Sesa), envíe al suplente y dejó tan solo en Nuevo Becar, 700 habitantes sin atención.

Y pese a que en todo este tiempo ya, han presentado por escrito la falta de este servicio tanto al Ayuntamiento de Othón P. Blanco como a la Secretaría de Salud, aún siguen sin respuesta.

“El problema es el mismo en cinco comunidades de la zona que dependen del Centro de Salud de esta comunidad y solo una vez al año, nos mandan la caravana de la Salud.

En tanto entre las comunidades miles de habitantes, tienen prohibido enfermarse, pues en esa ruta hay cuatro comunidades más como Veracruz, cinco de Mayo, California, Nuevo Canaán y Nuevo Becar, que dependen del centro de salud de esta comunidad que desde hace dos años no cuenta con médico.

“no hay médico, solo un pasante, hay veces atiende y a veces no, no tenemos doctor, desde el 2017, está prohibido enfermarse en la comunidad, ya que no hay quien atienda”, comentó.

En caso de emergencia tiene que bajar uno hasta Nicolás Bravo y sino hasta Chetumal que está a 120 kilómetros de Nuevo Becar, esto genera un gasto que por la falta de recursos muchas vece se tratan con remedios caseros o se auto medican debido a que para salir a Chetumal, son mil pesos solo de flete, además de los medicamentos y la consulta.

Dijo que, están pidiendo un médico que esté las 24 horas, ya que ha habido personas que les ha picado víboras o alacrán, inclusive personas que bajan de otras comunidades y tienen que irse hasta Chetumal para que sean atendidos.

“Ya se han hecho oficios de parte del comité del centro de salud donde se le ha pedido el presidente municipal que se gestione un médico, pero se ha hecho caso omiso y la propia Secretaría de Salud ha dicho que solo hay doctores ni pasantes, entonces quiere decir que no les importa la salud de los habitantes de la zona limítrofe, en realidad sí necesitamos un doctor, somos la comunidad más olvidada”.