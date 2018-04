Dos tiburones

Dos lobos de mar con tatuaje priista despachan en la Secretaría de Gobierno para apoyar al gobernador Carlos Joaquín González en una de las encomiendas más sensibles de cualquier gobierno: la operación política.

Arturo Contreras Castillo –en la Subsecretaría de Desarrollo Político– y Joaquín González Castro –en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos– son dos políticos experimentados; ambos en su momento fueron secretarios de Gobierno en la administración de Miguel Borge Martín, tío del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Contreras Castillo fue la carta fuerte de Borge Martín para ser gobernador, impulsado desde su posición como dirigente estatal del PRI y alcalde interino de Cancún, ante la salida de Mario Villanueva que capturó la candidatura al Senado en 1991. Por muchos años el “Doctor” Contreras se mantuvo alejado de los reflectores.

Joaquín González Castro, “El Quino”, persiguió la candidatura priista al gobierno del estado en dos ocasiones, primero como senador y compañero de bancada de Mario Villanueva en 1992 y seis años después como titular del Poder Judicial, pero fue vetado por el presidente Ernesto Zedillo por sus vínculos con Villanueva.

González Castro fue diputado local del partido Convergencia –actual Movimiento Ciudadano– y estuvo a milímetros de ser senador por el PRD, palomeado en 2012 por su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Contreras y González Castro fortalecen una Secretaría de Gobierno que ha perdido su papel estratégico en los últimos años, pese a su crecimiento burocrático. Hasta hoy Francisco López Mena como Secretario de Gobierno no ha derramado destreza en una silla que tuvo mucho poder en otros sexenios, y la falta de refuerzos con colmillo no puede ser excusa para el ex candidato del PAN a la gubernatura.

Una ventaja adicional de ambos ex Secretarios de Gobierno: no tienen aspiraciones electorales y hambre de posiciones burocráticas de mayor poder, por lo que Francisco López Mena no tiene motivos de preocupación por los desplazamientos de ambos tiburones.

La operación política adquiriría ahora tintes de altos vuelos porque Arturo Contreras Castillo y Joaquín González Castro funcionarios cumplen con los principales requisitos: conocimiento de la ley, apertura y capacidad para dirimir conflictos. El gobierno de Carlos Joaquín González podría ahora tejer fino en la tarea de sumar los esfuerzos de todas las fuerzas políticas.