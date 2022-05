Dr. Pech buscará acuerdos con la federación para atender rezagos en Q. Roo

Para buscar resarcir los rezagos sociales y de infraestructura que padece Quintana Roo, y de esa forma dar pasos firmes rumbo al rescate del paraíso, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador del estado, José Luis Pech Várguez, destacó ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, que buscará acuerdos con el gobierno de la República para que respalde proyectos y obras que ataquen los graves rezagos que registra la entidad a causa del elevado crecimiento que hasta ahora no ha sido compensado en la misma medida.

Durante la reunión de acercamiento con candidatos de MC con el CCE del Caribe, al que también asistieron los aspirantes naranjas a diputados por los ocho distritos electorales correspondientes al municipio de Benito Juárez, el Dr. Pech explicó que Quintana Roo se ve afectado no solo por la elevada inmigración, sino también por el hecho de que empresas transnacionales y corporativos nacionales que tienen hoteles y diversos negocios en el estado, pagan impuestos en otras partes del país, de tal suerte que esos ingresos fiscales no se le asignan a la entidad y por tanto, la fórmula de coordinación fiscal no los registra al momento de asignar los presupuestos y eso genera que se reciba menos recursos de los que en realidad se le deberían asignar a Quintana Roo.

De acuerdo con el comunicado, añadió que estos hechos, más la elevada corrupción con la que se han conducido los últimos gobiernos locales, las enormes deudas que tienen los gobiernos de la entidad y los municipios de Benito Juárez, Cozumel Solidaridad y Othón P. Blanco, y la ausencia del Estado para atender sus principales responsabilidades, han incidido para que los rezagos hayan crecido en Quintana Roo.

Ante la presencia de la coordinadora estatal de MC, Lidia Rojas; el delegado en el estado del partido naranja, Jacobo Cheja, y el coordinador nacional de Enlace con el Sector Agropecuario de MC, Pedro Jiménez León, el candidato naranja a la gubernatura del estado pidió a los empresarios que tengan una mayor participación en política, a fin de que haya gente buena en los gobiernos y así frenar a todos los malos que han desprestigiado a la política y que quieren seguir teniendo al gobierno como su feudo para servirse y no para servir.

Tras escuchar a cada uno de los ocho candidatos de Movimiento Ciudadano a diputados, correspondientes a los distritos de Benito Juárez, quienes expusieron lo que pretenden realizar en caso de llegar al Congreso del Estado, el Dr. Pech mencionó que por desgracia todas las acciones que han emprendido diversas organizaciones sociales y empresariales para alcanzar la transparencia, siempre hay los que han sabido cómo darle la vuelta a estas medidas y han encontrado la forma de hacer trampas para beneficiarse, como lo hicieron la ahora alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Mara Lezama, y la ex presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, quienes ahora sin pena buscan atraer votos a pesar de que dejaron entre otras cosas, enormes deudas en sus respectivas demarcaciones.

Cabe señalar que por la tarde, el Dr. Pech caminó por la Quinta Avenida de Playa del Carmen, en donde recibió el apoyo de aquellas personas que laboran en los comercios y servicios que hay a lo largo de la reconocida vía turística de la Riviera Maya, lo cual hizo en compañía del candidato a diputado por el Distrito X, Sixto Cuevas, y decenas de simpatizantes.