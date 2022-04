El candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, convocó a los empresarios de la Coparmex para que participen en la conformación del gobierno decente que establecerá de ganar los comicios estatales del próximo 5 de junio.

De acuerdo con el comunicado, al reunirse con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Riviera Maya, el Dr. Pech expuso que para lograr un gobierno realmente decente se debe contar con la participación de gente buena, que tenga arraigo, compromiso y amor por esta tierra que nos ha dado hogar y sustento, como hay tantos en la sociedad y organizaciones civiles, entre ellos los empresarios.

Tras ofrecer una radiografía de la situación financieras, económica y productiva del estado, basado en su libro "2022, el camino. Rescate del paraíso", el candidato de MC a gobernador puntualizó que es necesario que más gente buena participe en política y desplacen a todos esos que con su mala actuación han desprestigiado a la política, como son aquellos de los que ahora se ha rodeado la candidata verde.

Por otra parte, destacó que el modelo de crecimiento vigente, con incesantes inversiones turísticas, no ha ayudado a mejorar las condiciones de bienestar de los quintanarroenses. De hecho, dijo que ahora la calidad de vida de los habitantes del estado no es mejor que hace 20 ó 30 años, lo que significa que el modelo de crecimiento que se ha privilegiado en la entidad no ha sido el apropiado, sino por el contrario, por lo que es necesario corregir el rumbo, con un esquema que impulse el desarrollo, en donde las inversiones productivas vayan acompañadas de fondos suficientes para proyectos sociales, de infraestructura y servicios que eviten los impactos negativos que han afectado a Quintana Roo.

Cabe citar que los miembros de la Coparmex reconocieron la trayectoria, experiencia y conocimiento que tiene el Dr. Pech de lo que ocurre en Quintana Roo, requisitos que estimaron como relevantes para llevar las riendas de la administración de nuestro estado.