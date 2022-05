Dr. Pech propone frenar el deterioro que padece Quintana Roo

La lucha que enfrentan los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) en Quintana Roo es una lucha grande debido a que tiene que ver con cambiar una inercia que padece el estado desde hace años, la cual ha sido generada por aquellos que se han ido quedando con el estado, con un control basado en su poderío económico, y que ahora "tenemos que detenerlos porque si no los frenamos, no vamos a dejar legado, porque las cosas que ocurren en el estado cada vez son peores: el ambiente se degrada cada vez más, tanto el natural, como el social, tal y como ocurre en Cancún, donde crece el número de homicidios, de crímenes de diversa índole, la violencia en las calles y adentro de los hogares; y eso no lo podemos permitir que siga", señaló el comunicado.

Así lo expuso el candidato de MC a gobernador de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, durante una reunión que sostuvo con los candidatos de los 15 distritos electorales del estado y los que van por la vía plurinominal, en la que también estuvieron presentes el coordinador de la Comisión Operativa Nacional del partido, Dante Delgado Rannauro; la coordinadora estatal, Lidia Rojas, y el delegado en la entidad, Jacobo Cheja.

El Dr. Pech dijo que esta es una oportunidad única, irrepetible, "que debemos aprovechar, debido a que es un hecho que estamos subiendo en las encuestas y que podemos ganar, pero para ello es necesario redoblar esfuerzos, porque de lo contrario ellos van a seguir y van a exterminar nuestro patrimonio de forma irreversible, con costos ambientales y sociales enormes".

Posteriormente, el candidato naranja a la gubernatura se trasladó a la comunidad de Señor, donde, acompañado también por la abanderada de MC a legisladora por el Distrito XII, Mayusa González Cahuich, sostuvo una reunión con los habitantes del lugar, quienes le demostraron su apoyo y a los que a su vez les perfiló sus propuestas para acabar con el abandono al campo quintanarroense y las acciones que pretende establecer para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales del estado.

Por la mañana, en Chetumal, el Dr. Pech presentó a líderes de Quintana Roo su libro "2022, el camino. Rescate del paraíso", en el que integrantes de la sociedad civil le expusieron al candidato puntos de vista sobre los problemas que padece el estado y donde él respondió con lo que plantea en su obra, la cual ya ha sido actualizada con datos que reflejan el severo deterioro que padece la entidad y ofrece planteamientos para hacerle frente.