Preocupa el incremento del consumo de drogas entre estudiantes

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-Después de Jalisco, Quintana Roo es uno de los estados de la República Mexicana, en donde existe un mayor índice de prevalencia en el consumo de drogas, esto de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Las drogas licitas –entre los que se encuentran los tranquilizantes-, así como la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas o “dulces”, son algunas sustancias que más se consumen entre los menores de edad, siendo los estudiantes de preparatoria, la población que representa el mayor problema.

La directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Cancún, Lilian Negrete Estrella, mencionó que la edad cada vez se acorta más, encontrando casos de niños de 12 años que ya son dependientes de alguna sustancia.

El “gancho” para generar consumidores de esa edad es la escuela, pues no hace falta que vayan muy lejos para conseguir drogas legales e ilegales, pues muchas veces sus propios compañeros son los distribuidores.

“Para generar un consumo te lo regalo, te lo oferto, y luego veo la forma en la que lo puedes conseguir, cuando no me lo puedes comprar, entonces te utilizo para colocarlo dentro del plantel y a cambio yo te doy la droga”, explicó Negrete Estrella, quien añadió que tanto por la edad, como por la adicción, estos jóvenes no miden las consecuencias de sus actos ni los riesgos que estos contraen, pues tienen como prioridad satisfacer el consumo.

Para intentar comprender y establecer líneas de acción específicas, el CIJ, en coordinación con otras entidades de gobierno y organismos civiles, llevan a cabo intervenciones en escuelas identificadas como susceptibles a este problema.

“Está comprobado que si un chico se siente que no tiene opción, puede buscar la ayuda de las drogas, pero para llegar a eso estamos hablando que llegaron a relacionarse con otros grupos de pares que hacen esto mismo, porque lo que los chicos hacen es repetir lo que observan”, mencionó la directora.