Dará un nuevo respiro a bañistas dron salvavidas

CANCÚN, Q. Roo.- Presentan dron salvavidas en el Secrets Silver en Bahía Petempich, ante autoridades estatales, federales y municipales, quienes presenciaron una muestra de los que el dron puede hacer en cuestión de segundos.

Aldo Galán, director general de la empresa Alta Tecnología Rescate Marino, contó que para este verano este dron se unirá a las filas de rescate de bañistas que visitan las playas del Caribe Mexicano.

Con forma de herradura navega a una velocidad de 30 kilómetros por hora por lo que en la demostración los espectadores vieron sus alcances de salvamento y el tiempo de ejecución.

Y es que el tema de ahogamientos en playas, ríos, lagos, cenotes, albercas y depósitos de agua tiene a las autoridades mundiales trabajando en protocolos pues de acuerdo con el Informe Mundial sobre los Ahogamientos por Sumersión en 2014 se reportaron 372 mil personas que murieron a causa de ahogamiento por sumersión, ubicando a este problema entre las 10 principales causas de muerte.

Más de la mitad de los que fallecen por esta causa son menores de 25 años. El riesgo de ahogamiento es mayor entre los menores de edad, en los hombres y en las personas que están más expuestas a depósitos amplios de agua.

Una vez que una persona comienza a ahogarse, el resultado más frecuente es la muerte y cuando esto no ocurre, no se recolecta información sobre ahogamientos no fatales, lo que impide conocer el riesgo y la magnitud real de este tipo de lesiones.

El equipo cuenta con un motor en cada brazo que lo impulsa para sacar a la o las personas del riesgo, de acuerdo con el experto, puede arrastrar hasta 200 kilogramos y comentó que se ha visto a más de dos personas rescatadas por este dron.

Aunque esta tecnología no es nueva, el que este polo turístico le apueste a la vanguardia es benéfico, con ello se unirá a Australia, Canadá, India y Europa que ya utilizan este dron salvavidas pero de versiones anteriores.