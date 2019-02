Su voz es un gran don

SIPSE/ Jocelyn Díaz

CANCÚN, Q.roo.- Dulce, intérprete de “Tu muñeca”, “Lobo” y “Señor amor”, es una cantante que ha traspasado fronteras y generaciones con sus éxitos y luego de algunos años de ausencia regresa a Cancún a deleitarnos con su gran voz, la cual asegura en exclusiva para Novedades, es un don divino que le ha dado grandes satisfacciones.

“Nací con la voz, ya está allí y gracias a Dios la he conservado bien, haciendo lo que a uno le gusta y con tanto amor las cosas solitas se dan, cuando algo no te toca pues por más que le hagas nomás no, por más que cantes muy hermoso, vayas a tomar clases, te tapes con una bufanda aunque haga 40 grados de calor, si la voz no es tu destino no lo será, a veces yo no me cuida tanto ni nada pero abro la boca y canto, por eso dicen que son dones divinos y yo lo tengo”, expresó la bella Dulce quien se siente afortunada de que su música se escuche entre las nuevas generaciones.

“Afortunadamente, los chavos conocen mis canciones porque crecieron con ellas, a veces llegan chavos con ‘discotes’ y resulta que son herencia de sus mamás y qué padre, en lo personal tengo muchos clubes de fans y esos los hacen los muchachos y no la gente mayor, me siento muy contenta de haber traspasado generaciones, ahí estamos dando lata y queremos dar mucha lata más”, detalló.

Regresa a Cancún y a visitar a su gente

Luego de algunos años de ausencia, la cantante pisará nuevamente tierras cancunenses para dar un gran concierto en la Plaza de Toros el próximo 21 de febrero junto con las Grandiosas, plaza que le emociona pues tiene buenos recuerdos y buenos amigos en Cancún.

“Hace mucho tiempo que estuve cantando en Cancún pero mi memoria no da pa’ decirte exactamente cuándo, he estado en tantos lugares pero me da mucho gusto regresar, ahí vamos de nuevo, me gusta mucho ir para allá, ahí viví diez años, en Cancún nació mi hija, tengo muy bonitos recuerdos, me quedaron muchas amistades, el papá de mi hija vive allá con su esposa, nos llevamos muy bien, creo que la quiero más a ella que a él, él es un buen hombre pero ella es un encanto y me da mucho gusto que los voy a ver porque nos llevamos bien, hicimos amistades en común y aprovecharé para reunirme con ellos y pasar un rato porque para la playa no hay tiempo, terminamos de cantar y luego nos vamos a Toluca”, expresó Dulce quien aprovechó para invitar al público a un concierto lleno de nostalgia donde cantará sus grandes éxitos acompañada de grandes voces como Manoella Torres, María del Sol, Rocío Banquells, Karina y Ángela Carrasco.

“Todas las cantantes estamos muy presentes y actualizadas, las canciones y los arreglos musicales son actualizados, no hay playback, todas cantamos al natural como debe ser, demostraremos porqué somos Grandiosas”.

Pausa en Grandiosas para dedicarse a ella misma

Después de ocho años de ser parte de este proyecto, Dulce ha decidido enfocar toda su energía en su espectáculo en solitario, ya que el 9 de Mayo se presentará en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“Tengo el 9 de mayo concierto yo solita en el Teatro Metropolitan, me gusta tener mis propios espacios como intérprete, quiero dedicarme más a mi carrera sola, trabajar en grandiosas es muy cómodo, otros organizan y yo solo canto y cobro, no hay mayor esfuerzo que el del escenario pero cuando se hacen las cosas sola, me tengo que preocupar por todos los detalles, entonces quiero tomarme un descansito de grandiosas y enfocarme en mis propias cosas, trabajar mucho para que me vaya muy bien en el Metropolitan”, finalizó.