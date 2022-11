Eclipse Lunar: ¿Dónde y cuando se podrá ver en Quintana Roo?

La madrugada de mañana 8 de noviembre será un día digno de madrugar, ya que a partir de las 4:09 am (hora de Quintana Roo, UTC -5) veremos que la luna se empezará a oscurecer debido a un eclipse lunar total y no sólo eso, si no que será el último eclipse lunar total en un lapso de casi 3 años.

Es importante aclarar que, si veremos eclipses lunares, pero no totales, solo penumbrales y parciales hasta mayo del 2025. El eclipse de esta madrugada será visible desde cualquier parte de la república mexicana. También se podrá apreciar en casi todo el continente americano, Asia y Australia.

Te recomiendo consultar la siguiente página para buscar el horario desde tu localidad.

¿Cómo sucede un eclipse lunar?

Los eclipses lunares ocurren cuando la Luna pasa a través de la sombra que la Tierra produce al interponerse entre el Sol y la Luna. Esta sombra tiene dos partes: la parte central que es más obscura y donde la luz solar es bloqueada completamente, llamada umbra; mientras que la parte más clara de la sombra, en la cual la luz es bloqueada tan sólo parcialmente, se llama penumbra. Esta última sombra es mucho más tenue.

Existen 3 tipos de eclipses lunares: penumbrales, parciales y totales. La diferencia entre ellos radica en qué tanto se adentra la Luna en estos 2 tipos de sombra. Siempre que tenemos una Luna llena, la Tierra proyecta su sombra en dirección a la Luna, pero debido a que la órbita de nuestro satélite natural está inclinada 5 grados con respecto a la órbita del planeta Tierra, la Luna pasa por arriba o por abajo de la sombra normalmente.

Por lo tanto un eclipse puede ocurrir únicamente cuando la Luna cruza el plano orbital de la Tierra y pasa por la sombra terrestre. Esto ocurre en promedio 2 veces al año y es por eso que los Eclipses de Luna ocurren con una frecuencia de uno a dos cada seis meses aproximadamente.

Horarios del elipse lunar en Quintana Roo

En esta ocasión, desde Quintana Roo, la fase parcial comenzará a las 4:09 am, cuando empieza a oscurecerse la Luna y la fase total, es decir, cuando llega a verse rojiza, comienza a las 5:16 am. Un poco más tarde, a las 5:59 am llegará a su máximo. A las 6:41 am terminará la fase total y aproximadamente a las 6:59 am la Luna se estará ocultando en Cancún por lo que ya no veremos la fase parcial de regreso o final del eclipse.

Por lo anterior, es importante contar con un horizonte al oeste despejado para poder observar más tiempo el fenómeno. Una sugerencia podría ser, observar desde una terraza o azotea (segura). La fase parcial comenzará apenas a unos 37 grados de altitud y conforme pasen los minutos la Luna estará cada vez más baja, hasta que se ocultará.

Hay que recordar que únicamente cuando nuestro satélite natural entra por completo a la umbra (durante un eclipse total) es cuando llegamos a verla con tonos rojizos, así que para nuestro deleite, esta noche, observaremos estos hermosos tonos ocasionados por la refracción de la luz de nuestra atmósfera.

¿Se puede ver un eclipse lunar?

¡Veremos reflejados en la Luna todos los amaneceres y atardeceres de nuestro planeta! Los eclipses lunares se pueden ver a simple vista de manera segura sin temor a lastimarse los ojos; por lo que no se necesita telescopio, ni ningún otro instrumento, aunque claro que se puede observar a través de ellos si así lo deseas.

¡Cada eclipse es único! ¡No te pierdas la oportunidad de observarlo esta madrugada! En caso de que la meteorología no sea favorable para nosotros, la NASA lo transmitirá en vivo.

A total lunar eclipse – sometimes called a #BloodMoon – is set to peak Tuesday, Nov. 8 at 5:17am ET (1017 UTC). It's the last one until 2025.



Find out if you’re in an eclipse viewing area or watch it live with @NASAMoon experts: https://t.co/wm937tJHVe pic.twitter.com/CIOwcjyb6p — NASA (@NASA) November 7, 2022

Por Astrónoma Tania Martínez González.