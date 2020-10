Eco-V aclara que tiene permisos

“Ante las afirmaciones realizadas por el Periódico Novedades de Quintana Roo en su publicación de fecha 30 de diciembre de 2019, manifiesto:

A fecha de hoy el. C. ROBERTO JAVIER REYNOSO SEPULVEDA Administrador Único de la Empresa “ECO-V “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, niego todas las afirmaciones hechas en la nota periodística con el título “Comuna Frena la basura Clandestina”, toda vez que mi representada cuenta con todos los permisos correspondientes para dedicarse a la recolección de residuos sólidos, motivo por el cual las declaraciones publicadas en lo que respecta a toda la nota periodística antes mencionada son hechos falsos, y que dañan fuertemente la imagen y honor de mi representada, toda vez que mi representada de forma ética y decorosa se ha dedicado a la recolección de residuos sólidos, motivo por el cual cuenta con los permisos correspondientes otorgados por el propio Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, y al tener en buen estado las unidades (camiones) que trasportan dichos residuos.

De igual manera no omito manifestar que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo no es la autoridad competente para infraccionar a mi representada, toda vez que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente emitió oficio. SEMA/DS/4205/2019 en donde se informa que mi representada cuenta con el permiso correspondiente para ejercer la actividad de recolección de residuos sólidos, mismo oficio que anexo al presente documento y que contiene los sellos recibidos por las autoridades consistente en el H. Ayuntamiento de Benito Juárez y ante la Dirección de Tránsito Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, por otra lado en el mencionado oficio se puede notar que va con copia dirigida hacia la Lic. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

En virtud de lo anterior y atendiendo a la que la publicación realizada por este diario causa agravio contra a la imagen y honor de mi representada, no me reservo todas las acciones legales que me asisten”

ATTENTAMENTE

C. ROBERTO JAVIER REYNOSO SEPULVEDA

ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA “ECO-V “SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Por lo expuesto SOLICITO procedan a publicar en el Novedades de Quintana Roo, el Derecho de Réplica solicitado en los términos del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROTESTO LO NECESARIO.

CANCUN, QUINTANA ROO; A LA FECHA DE SU PRESENTACION

C. ROBERTO JAVIER REYNOSO SEPULVEDA

ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA “ECO-V “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.