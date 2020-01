Ecología “da visto bueno” a construcción del hotel Riviera Cancún

Enrique Huerta

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez descartó que haya afectaciones medioambientales por la construcción del hotel Riviera Cancún.

Armando Lara Denigris, titular de la dependencia, señaló que la licencia de construcción para el hotel en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de Cancún; se otorgó con base en estudios que re a l i z a ro n especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para otorgar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“Este predio, al igual que muchos en la zona hotelera, deben tener autorización de impacto ambiental de la Semarnat, que es una entidad federal. Sin esa no se puede construir absolutamente nada, es ilegal y no puede haber ninguna autorización municipal”.

Señaló que los resolutivos de impacto ambiental son realizados por biólogos especializados, que revisan el predio, lo visitan y se aseguran de que el proyecto cumpla con todas las normas ambientales vigentes.

"No nos llegó nada. Probablemente esté en un proceso, pero un juez no ha dictaminado a favor o en contra de la MIA, y como no se ha emitido sentencia, los permisos y autorizaciones siguen vigentes”